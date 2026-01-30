Lazanje sa mlincima: Domaćinska verzija italijanskog klasika za koji će vam svi tražiti recept

Napravite domaćinsku verziju italijanskog klasika za koji će vam svi tražiti recept - lazanje sa mlincima.

Izvor: Shutterstock

Lazanje sa mlincima i bolonjeze sosom su kreativna varijanta klasičnog italijanskog jela, idealna za sve ljubitelje domaće kuhinje sa modernim obrtom.

Umjesto listova lazanje, koriste se mlinci koji savršeno upijaju bolonjeze sos i kremasti bešamel, dajući jelu jedinstvenu teksturu i bogat ukus.

Ova kombinacija mesa, začina i sira stvara slojevitu harmoniju koja se topi u ustima. Ovo je obrok koji će svi obožavati.

Sastojci:

500 g mlinaca

Za bolonjeze sos:

600 g mješanog mljevenog mesa

4 kašike ulja

1 veza peršuna

1 glavica crnog luka

3 čena bijelog luka

500 g pasirnog paradajza

1 kašika paradajz pirea

1 kašičica origana

1 lovorov list

So i biber po ukusu

Za bešamel:

60 g brašna

60 g maslaca

1 l mleka

100 g parmezana

Priprema:

1. korak: Priprema bolonjeze sosa

U tiganju zagrijte ulje, dodajte sitno sjeckani luk i propržite dok ne postane staklast. Dodajte mljeveno meso i pržite dok ne porumeni. Ubacite sjeckani bijeli luk, pasirani paradajz, paradajz pire, origano, seckani peršun i lovorov list. Dinstajte na srednjoj vatri oko 30 minuta dok višak tečnosti ne ispari i smjesa ne postane gusta. Posolite i pobiberite po ukusu.

2. korak: Bešamel sos

U manjoj šerpi otopite maslac, dodajte brašno i kratko propržite dok ne dobije svijetlu zlatnu boju. Postepeno dodajte mleko uz stalno mješanje žicom kako se ne bi stvorile grudvice. Na kraju umješajte pola parmezana.

Napomena: Mlinci ne morate prethodno kuvati, oni će upiti vlagu soseva i omekšaće u pečenju. Ako želite, možete ih kratko blanširati u ključaloj vodi prije slaganja.

3. korak: Slaganje lazanja

Posudu za pečenje premažite tankim slojem bešamela. Položite prvi sloj mlinaca, zatim bolonjeze, pa bešamelom. Ponavljajte slojeve dok ne potrošite sve sastojke, završavajući slojem mesa i bešamela, obilno posutog parmezanom.

4. korak: Pečenje

Lazanje pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stepeni oko 40 minuta, dok ne dobiju zlatnu koricu. Ostavite da se malo ohlade prije serviranja.