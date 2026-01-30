Lazanje sa mlincima: Domaćinska verzija italijanskog klasika za koji će vam svi tražiti recept

Napravite domaćinsku verziju italijanskog klasika za koji će vam svi tražiti recept - lazanje sa mlincima.
Lazanje sa mlincima i bolonjeze sosom su kreativna varijanta klasičnog italijanskog jela, idealna za sve ljubitelje domaće kuhinje sa modernim obrtom.
Umjesto listova lazanje, koriste se mlinci koji savršeno upijaju bolonjeze sos i kremasti bešamel, dajući jelu jedinstvenu teksturu i bogat ukus.
Ova kombinacija mesa, začina i sira stvara slojevitu harmoniju koja se topi u ustima. Ovo je obrok koji će svi obožavati.
Sastojci:
- 500 g mlinaca
Za bolonjeze sos:
- 600 g mješanog mljevenog mesa
- 4 kašike ulja
- 1 veza peršuna
- 1 glavica crnog luka
- 3 čena bijelog luka
- 500 g pasirnog paradajza
- 1 kašika paradajz pirea
- 1 kašičica origana
- 1 lovorov list
- So i biber po ukusu
Za bešamel:
- 60 g brašna
- 60 g maslaca
- 1 l mleka
- 100 g parmezana
Priprema:
1. korak: Priprema bolonjeze sosa
U tiganju zagrijte ulje, dodajte sitno sjeckani luk i propržite dok ne postane staklast. Dodajte mljeveno meso i pržite dok ne porumeni. Ubacite sjeckani bijeli luk, pasirani paradajz, paradajz pire, origano, seckani peršun i lovorov list. Dinstajte na srednjoj vatri oko 30 minuta dok višak tečnosti ne ispari i smjesa ne postane gusta. Posolite i pobiberite po ukusu.
2. korak: Bešamel sos
U manjoj šerpi otopite maslac, dodajte brašno i kratko propržite dok ne dobije svijetlu zlatnu boju. Postepeno dodajte mleko uz stalno mješanje žicom kako se ne bi stvorile grudvice. Na kraju umješajte pola parmezana.
Mlinci ne morate prethodno kuvati, oni će upiti vlagu soseva i omekšaće u pečenju. Ako želite, možete ih kratko blanširati u ključaloj vodi prije slaganja.
3. korak: Slaganje lazanja
Posudu za pečenje premažite tankim slojem bešamela. Položite prvi sloj mlinaca, zatim bolonjeze, pa bešamelom. Ponavljajte slojeve dok ne potrošite sve sastojke, završavajući slojem mesa i bešamela, obilno posutog parmezanom.
4. korak: Pečenje
Lazanje pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stepeni oko 40 minuta, dok ne dobiju zlatnu koricu. Ostavite da se malo ohlade prije serviranja.