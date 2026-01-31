logo
Kako se pravi falafel: Hrskave kuglice od leblebija koje nećete moći da prestanete da jedete

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za falafel, neodoljive hrskave kuglice od leblebija i začinskog bilja.

Najbolji recept za falafel Izvor: Shutterstock

Falafel je jedno od onih jela koje osvaja već na prvi zalogaj - spolja hrskav, iznutra mekan i pun mirisnih začina.

Ova popularna bliskoistočna ulična hrana odavno je prešla granice svog porijekla i postala omiljen izbor svima koji traže zasitan, ukusan i postan obrok.

Priprema kod kuće je jednostavnija nego što djeluje, a rezultat su hrskave kuglice koje su super ručak, večera, obrok „s nogu“ ili posluženje za goste uz razne sosove i salate.

Osnovne informacije

Kuhinja: bliskoistočna

Tip jela: posno jelo

Porcije/Količina: oko 18-20 kuglica

Vrijeme pripreme: 30 minuta 

Vrijeme hlađenja/prženja: 1 sat i 10-15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 2 konzerve leblebija (po 400 g), ocijeđene
  • 1 veliki crni ili crveni luk
  • šaka svježeg peršuna
  • šaka svježeg korijandera (može i bez)
  • 4 čena bijelog luka
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica mljevenog kumina
  • pola kašičice ljute paprike (ili po ukusu)
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 60-80 g glatkog brašna
  • 80-100 ml ulja za prženje

Priprema:

1. korak: Priprema smjese

Leblebije dobro isperite i ocijedite, pa ih ubacite u sjeckalicu zajedno sa lukom, belim lukom, peršunom, korijanderom i začinima. Miksajte dok ne dobijete gustu, blago zrnastu smesu, važno je da nema krupnih komada, ali i da smesa ne bude potpuno glatka.

2. korak: Povezivanje sastojaka

Prebacite smjesu u činiju, dodajte prašak za pecivo, pa postepeno sipajte brašno dok ne dobijete masu koja se lako oblikuje i ne lijepi za ruke. Pokrijte i ostavite u frižideru najmanje 1 sat da se ukusi povežu i smjesa stegne.

Pečenje u rerni:

Falafele možete peći u rerni na 200 stepeni oko 25 minuta, uz okretanje na pola pečenja.

 3. korak: Oblikovanje

Kašikom ili rukama formirajte male pljeskavice ili kuglice jednake veličine, kako bi se ravnomerno ispržile.

4. korak: Prženje

U tiganju zagrejte ulje na srednje jakoj vatri. Falafel pržite u manjim turama, nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu. Vadite ih na papirni ubrus da upiju višak masnoće.

5. korak: Služenje

Falafel je najukusniji dok je topao, poslužen u tortilji sa svježim povrćem, humusom ili jogurt-sosom. Odličan je i kao grickalica uz salatu.

