Kako se pravi falafel: Hrskave kuglice od leblebija koje nećete moći da prestanete da jedete

Isprobajte recept za falafel, neodoljive hrskave kuglice od leblebija i začinskog bilja.
Falafel je jedno od onih jela koje osvaja već na prvi zalogaj - spolja hrskav, iznutra mekan i pun mirisnih začina.
Ova popularna bliskoistočna ulična hrana odavno je prešla granice svog porijekla i postala omiljen izbor svima koji traže zasitan, ukusan i postan obrok.
Priprema kod kuće je jednostavnija nego što djeluje, a rezultat su hrskave kuglice koje su super ručak, večera, obrok „s nogu“ ili posluženje za goste uz razne sosove i salate.
Osnovne informacije
Kuhinja: bliskoistočna
Tip jela: posno jelo
Porcije/Količina: oko 18-20 kuglica
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme hlađenja/prženja: 1 sat i 10-15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 konzerve leblebija (po 400 g), ocijeđene
- 1 veliki crni ili crveni luk
- šaka svježeg peršuna
- šaka svježeg korijandera (može i bez)
- 4 čena bijelog luka
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica mljevenog kumina
- pola kašičice ljute paprike (ili po ukusu)
- 1 kašičica praška za pecivo
- 60-80 g glatkog brašna
- 80-100 ml ulja za prženje
Priprema:
1. korak: Priprema smjese
Leblebije dobro isperite i ocijedite, pa ih ubacite u sjeckalicu zajedno sa lukom, belim lukom, peršunom, korijanderom i začinima. Miksajte dok ne dobijete gustu, blago zrnastu smesu, važno je da nema krupnih komada, ali i da smesa ne bude potpuno glatka.
2. korak: Povezivanje sastojaka
Prebacite smjesu u činiju, dodajte prašak za pecivo, pa postepeno sipajte brašno dok ne dobijete masu koja se lako oblikuje i ne lijepi za ruke. Pokrijte i ostavite u frižideru najmanje 1 sat da se ukusi povežu i smjesa stegne.
Falafele možete peći u rerni na 200 stepeni oko 25 minuta, uz okretanje na pola pečenja.
3. korak: Oblikovanje
Kašikom ili rukama formirajte male pljeskavice ili kuglice jednake veličine, kako bi se ravnomerno ispržile.
4. korak: Prženje
U tiganju zagrejte ulje na srednje jakoj vatri. Falafel pržite u manjim turama, nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu. Vadite ih na papirni ubrus da upiju višak masnoće.
5. korak: Služenje
Falafel je najukusniji dok je topao, poslužen u tortilji sa svježim povrćem, humusom ili jogurt-sosom. Odličan je i kao grickalica uz salatu.