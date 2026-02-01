Čime je najbolje premazivati kiflice i druga peciva da bi bila sjajna i mekana?

Saznajte da li je bolje da peciva i kiflice premazujete žumanjcetom, bjelanjcetom ili cijelim jajetom da bi bili mekani i sjajni.

Izvor: Shutterstock

Tijesto je osnova gotovo svakog obroka, a u našoj kuhinji hljeb i peciva zauzimaju posebno mjesto. Iako su pekare na svakom koraku i nude raznovrsne slane i slatke zalogaje, domaće pecivo i dalje ima posebnu čar.

Miris koji se širi iz rerne, mekoća pod prstima i ukus na koji mislimo danima, sve to zavisi od nekoliko ključnih detalja, a jedan od najvažnijih je premaz.

Dobro umiješeno tijesto je važno, ali čak i kada nije savršeno, pravi premaz može napraviti ogromnu razliku. On utiče na boju, sjaj, mekoću i svježinu peciva, pa čak i na njihov konačan ukus.

Upravo zato iskusne domaćice imaju svoje male tajne koje godinama provjereno daju odlične rezultate.

Kako odabrati pravi premaz za boju peciva

Ako želite da pecivo izgleda privlačno već na prvi pogled, boja je presudna:

Tamna, mahagoni boja postiže se premazivanjem umućenim cijelim jajetom.

Zlatna boja dobija se kada se jaje umuti sa malo vode.

Limun-žuta, svijetla nijansa postiže se korišćenjem samo žumanjceta, uz dodatak par kapi vode ako želite još svjetliji ton.

Svaki od ovih premaza daje drugačiji vizuelni efekat, pa izbor zavisi od vrste peciva i ličnog ukusa.

Poseban trik za štrudlu: Štrudla zahtijeva poseban tretman. Ako želite lijepu, tamno-braon boju, premažite je jakom kafom sa malo šećera prije pečenja. Nakon pečenja, dok je još topla, premažite je otopljenim puterom.

Sjaj koji izgleda kao iz pekare

Za peciva koja treba da zablistaju:

Umućeno bjelanjce daje čist, prirodan sjaj.

Kombinacija žumanjceta i malo ulja pruža dodatnu punoću i blagi sjaj, idealan za kifle i pogače.

Ovi premazi su odlični kada želite da pecivo izgleda profesionalno i primamljivo.

Aromatični premazi za poseban šmek

Ako želite da pecivo ima dodatnu aromu, premaz može biti i nosilac ukusa. U žumanjce možete dodati:

malo soka od pomorandže

vanilin šećer ili ekstrakt vanile

Ova kombinacija je posebno pogodna za slatka peciva, jer im daje suptilan, ali prepoznatljiv miris.

(Stvar ukusa/Mondo)