Pet vrsta tjestenine koje možete napraviti samo rukama - bez mašine i bez stresa (Video)

Zaboravite mašine, valjke i složene nastavke — sve što vam treba za savršenu domaću tjesteninu su vaše ruke, malo brašna i topline. Pravljenje tjestenine ručno nije samo kulinarski izazov, nego prava meditacija.

Izvor: Instagram/airpastaclub/screenshot

Postoji nešto posebno u dodiru tijesta. Dok rukama miješate semolinu i mlaku vodu, osjećate teksturu, elastičnost i miris svježe tjestenine koja tek nastaje. Upravo taj trenutak mnogi opisuju kao najbolju terapiju.

Za osnovno tijesto dovoljno je 500 do 600 grama brašna od sitne pšenice ("semoline") i 235 mililitara mlake vode. Kada se ta jednostavna smjesa pretvori u glatku, podatnu masu, otvara se čitav svijet oblika: od malih školjkica do valovitih traka i sitnih gnijezda. I sve to - bezikakvih sprava ili struje.

Ručno pravljenje tjestenine vraća nas korijenima italijanske tradicije, kada su žene za drvenim stolom, samo uz brašno i nož, stvarale oblike koji su hranili čitave porodice. Danas, u vremenu brzih recepata i instant rješenja, ovakav proces podsjeća koliko je lijepo usporiti.

Video koji je zaludio društvene mreže pokazuje upravo to: kako od običnog tijesta, samo uz malo mašte i spretnosti, nastaje pet različitih oblika tjestenine. Svaki potez rukom ima svoj ritam, a svaki oblik — svoju priču.

Na kraju, sve što ostaje jeste da tjesteninu ubaciš u ključalu, slanu vodu, poslužiš je vruću i uživaš u okusu koji si stvorio vlastitim rukama.

Jer, ponekad je najukusnije ono što je napravljeno polako — i s ljubavlju.