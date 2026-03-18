Šta su presudnik, dohvatnica i brzovid? Ovo su nove riječi u Hrvatskoj

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Jubilarni 20. konkurs za najbolju novu hrvatsku riječ donio je pregršt zanimljivih prijedloga, a među finalistima našli su se i novi izrazi za vještačku inteligenciju, transrodnu osobu, "brejkdens"...

Šta su presudnik, dohvatnica, brzovid Izvor: Mark Lijesen/Shutterstock

Časopis Jezik, uz podršku Fondacije "Dr Ivan Šreter", i ove godine okupio je jezičke entuzijaste iz cijele zemlje, te je u jeku Dana hrvatskog jezika jubilarni 20. konkurs za najbolju novu hrvatsku riječ donio pregršt zanimljivih prijedloga.

Na konkurs je stiglo čak 412 novih riječi od 191 predlagača, i stručni odbor, na čelu sa prof. dr. sc. Sandom Ham, suočilo se s nimalo lakim zadatkom - da odabere riječi koje najbolje kombinuju pravilan pravopis, jasnoću i potrebu za zamjenom sveprisutnih stranih riječi.

Na svečanoj dodjeli nagrada, održanoj 14. marta u Lipiku, proglašene su tri najbolje nove hrvatske riječi, prenosi HKV. Prvu nagradu i iznos od 600 evra osvojila je riječ "presudnik", koja je prijedlog pedagoga Josipe Curić kao odgovarajuća zamjena za englesku skraćenicu VAR (Video Assistant Referee) u fudbalu.

Drugo mjesto i 400 evra pripalo je naučnom saradniku iz Zagreba, Antoniju Zandoni, za riječ "dohvatnica", elegantno rješenje za pojam widget (grafički element na ekranu koji omogućava prikaz informacija ili izvršavanje funkcija).

Treće mjesto i 200 evra osvojila je psihološkinja iz Nove Gradiške, Majda Joha, za riječ "narubno", koja bi trebalo da zamijeni često korišćeni germanizam "na kant".

Iako su samo tri riječi nagrađene, uži izbor od 29 finalista skriva prave jezičke bisere:

  • brzovid - video kraćeg formata na društvenim mrežama
  • budnosvješće - woke (osvešćenost o društvenoj nepravdi i marginalizaciji)
  • dogrljenka - dolčevit(k)a; majica ili vuneni džemper s ovratnikom koji stoji uz vrat
  • dohvatnica - widget (grafički element za informacije na ekranu)
  • domoškolovanje - obrazovanje kod kuće, umesto u školi
  • gladoljut - ljuta koju osoba osjeća zbog gladi
  • hranomat - uređaj za samoposlužnu kupovinu unaprijed pripremljenih jela i pića
  • inostvor - transrodna osoba
  • izložnik - štand
  • lažnica - deepfake (manipulisani video ili audio koji realno prikazuje događaje koji se nisu dogodili)
  • lomoples - break dance (vrsta urbanog plesa)
  • mirozbor - mirovni pregovor
  • nadnatalitet - baby boom (period ili fenomen izuzetnog porasta nataliteta)
  • narubno - na kant
  • nogošakanje - kik-boks
  • obalizacija - naseljavanje i razvoj obala
  • osljepnik - flashbang (specijalna granata koja zaslepljuje i dezorijentiše osobu)
  • osvrtnica - replika
  • presudnik - Video Assistant Referee (VAR; sistem koji pregledava snimke u fudbalu)

(Večernji.hr/MONDO)

