Šta su presudnik, dohvatnica i brzovid? Ovo su nove riječi u Hrvatskoj

Jubilarni 20. konkurs za najbolju novu hrvatsku riječ donio je pregršt zanimljivih prijedloga, a među finalistima našli su se i novi izrazi za vještačku inteligenciju, transrodnu osobu, "brejkdens"...

Časopis Jezik, uz podršku Fondacije "Dr Ivan Šreter", i ove godine okupio je jezičke entuzijaste iz cijele zemlje, te je u jeku Dana hrvatskog jezika jubilarni 20. konkurs za najbolju novu hrvatsku riječ donio pregršt zanimljivih prijedloga.

Na konkurs je stiglo čak 412 novih riječi od 191 predlagača, i stručni odbor, na čelu sa prof. dr. sc. Sandom Ham, suočilo se s nimalo lakim zadatkom - da odabere riječi koje najbolje kombinuju pravilan pravopis, jasnoću i potrebu za zamjenom sveprisutnih stranih riječi.

Na svečanoj dodjeli nagrada, održanoj 14. marta u Lipiku, proglašene su tri najbolje nove hrvatske riječi, prenosi HKV. Prvu nagradu i iznos od 600 evra osvojila je riječ "presudnik", koja je prijedlog pedagoga Josipe Curić kao odgovarajuća zamjena za englesku skraćenicu VAR (Video Assistant Referee) u fudbalu.

Drugo mjesto i 400 evra pripalo je naučnom saradniku iz Zagreba, Antoniju Zandoni, za riječ "dohvatnica", elegantno rješenje za pojam widget (grafički element na ekranu koji omogućava prikaz informacija ili izvršavanje funkcija).

Treće mjesto i 200 evra osvojila je psihološkinja iz Nove Gradiške, Majda Joha, za riječ "narubno", koja bi trebalo da zamijeni često korišćeni germanizam "na kant".

Iako su samo tri riječi nagrađene, uži izbor od 29 finalista skriva prave jezičke bisere:

brzovid - video kraćeg formata na društvenim mrežama

budnosvješće - woke (osvešćenost o društvenoj nepravdi i marginalizaciji)

dogrljenka - dolčevit(k)a; majica ili vuneni džemper s ovratnikom koji stoji uz vrat

dohvatnica - widget (grafički element za informacije na ekranu)

domoškolovanje - obrazovanje kod kuće, umesto u školi

gladoljut - ljuta koju osoba osjeća zbog gladi

hranomat - uređaj za samoposlužnu kupovinu unaprijed pripremljenih jela i pića

inostvor - transrodna osoba

izložnik - štand

lažnica - deepfake (manipulisani video ili audio koji realno prikazuje događaje koji se nisu dogodili)

lomoples - break dance (vrsta urbanog plesa)

mirozbor - mirovni pregovor

nadnatalitet - baby boom (period ili fenomen izuzetnog porasta nataliteta)

narubno - na kant

nogošakanje - kik-boks

obalizacija - naseljavanje i razvoj obala

osljepnik - flashbang (specijalna granata koja zaslepljuje i dezorijentiše osobu)

osvrtnica - replika

presudnik - Video Assistant Referee (VAR; sistem koji pregledava snimke u fudbalu)

