Neodvaj, bestebnost i zagrljiv: Nove riječi u srpskom jeziku podijelile javnost

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Da li ste čuli za ove tri riječi?

Nove riječi u srpskom jeziku izazvale polemike Izvor: Grusho Anna/Shutterstock

Srpski jezik je bogat, a da se stalno razvija dokazuju nove riječi koje se pojavljuju. Odražavaju vrijeme u kojem živimo, a na njih nas redovno podsjeća Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa". U objavi, koja je privukla veliku pažnju korisnika Instagrama, istakla je tri nove srpske riječi i navela da "mirišu na ljubav".

1. NEODVAJ

Značenje: zagrljaj iz kojeg je teško izaći, razdvojiti se; dug zagrljaj.

2. BESTEBNOST

Značenje: stanje bez tebe, ne nedostajanje već stanje bez te jedne osobe.

3. ZAGRLJIV

Značenje: poznat vam je osjećaj kad vidite nekoga ko odiše nekom zaraznom dobrotom i prisnošću, da poželite samo da ga zagrlite.

Ova objava naišla je na podijeljena mišljenja. Dok mnogi ističu da im se "ne dopadaju i da imaju osjećaj da stvaramo novogovor", ima i onih koji uzvraćaju da "ne mogu da razumiju kako ove riječi mogu da izazovu toliko negativnih reakcija i smo čudan narod". Šta vi mislite? Molimo vas, glasajte u našoj anketi.

Anketa

Da li vam se dopadaju nove reči u srpskom jeziku?

  • Da, veoma mi se dopadaju.

    25% (1)

  • Neke mi se dopadaju, neke ne.

    0% (0)

  • Ne, ne dopadaju mi se.

    75% (3)

Da li vam se dopadaju nove reči u srpskom jeziku?

Rezultati

Tagovi

srpski jezik riječi dilema

