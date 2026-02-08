Naše riječi koje stranci ne razumiju: Kako biste ih vi preveli ili objasnili?

Koju riječ iz našeg jezika ne biste mogli da prevedete na druge jezike?
Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" postavila je zanimljivo pitanje svojim pratiocima: "Koju srpsku riječ ne biste mogli da prevedete na druge jezike?". Na koju riječ ste vi prvo pomislili?
Mnogi su odlučili da podijele svoja mišljenja, a stotine ljudi je glasalo. Evo nekoliko riječi koje su pratioci predlagali:
- inat
- zakukuljeno
- onodenje
- trpljenje
- slava
- šalabajzer
- džidža-bidža
- šmizla
- čalabrcnuti
- šuntav
- jedared
- dabome
- smandrljati
- palamuditi
Koje riječi biste vi dodali na spisak?
(MONDO)