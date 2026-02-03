Zašto kažemo "glup do daske"? Navika u govoru krije zanimljivo jezičko porijeklo

Znate li kako je nastao izraz "glup do daske"?

Kažemo ih u prolazu, u šali ili iz nervoze, a da se nikada ne zapitamo zašto. Izrazi poput "glup do daske" dio su svakodnevnog govora, ali njihovo porijeklo uglavnom ostaje nepoznato. Odgovor na to pitanje donosi Instagram stranica "Poreklo reči".

"Riječ 'daska' dolazi od latinskog discus, odnosno starogrčkog diskos u značenju 'stočić, tanjir'. Od iste riječi potekle su i njemačko tisch (sto) i englesko dish (tanjir, hrana), dok je desk (klupa, sto) srednjovjekovna pozajmljenica iz italijanskog desco, istog krajnjeg porijekla.

Razvoj značenja je vjerovatno išao preko (okrugao, drveni) pladanj sa kojeg se jelo do šireg značenja 'ravna, drvena površina'. U našem jeziku koristimo izraz 'do daske' u značenju 'sasvim, potpuno, do kraja' što se vidi u izrazima 'glup do daske', odvrnuti radio 'do daske' ili 'pijan do daske'.

U žargonu, daska je podloga na kojoj leži papučica za gas, pa otud i izraz 'gas do daske' znači doslovno potisnuti polugu gasa do same podloge, odnosno do samog kraja", napisala je Instagram stranica.

