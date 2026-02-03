logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto kažemo "glup do daske"? Navika u govoru krije zanimljivo jezičko porijeklo

Zašto kažemo "glup do daske"? Navika u govoru krije zanimljivo jezičko porijeklo

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Znate li kako je nastao izraz "glup do daske"?

Kako je nastao izraz glup do daske Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock/FrentaN

Kažemo ih u prolazu, u šali ili iz nervoze, a da se nikada ne zapitamo zašto. Izrazi poput "glup do daske" dio su svakodnevnog govora, ali njihovo porijeklo uglavnom ostaje nepoznato. Odgovor na to pitanje donosi Instagram stranica "Poreklo reči".

"Riječ 'daska' dolazi od latinskog discus, odnosno starogrčkog diskos u značenju 'stočić, tanjir'. Od iste riječi potekle su i njemačko tisch (sto) i englesko dish (tanjir, hrana), dok je desk (klupa, sto) srednjovjekovna pozajmljenica iz italijanskog desco, istog krajnjeg porijekla.

Razvoj značenja je vjerovatno išao preko (okrugao, drveni) pladanj sa kojeg se jelo do šireg značenja 'ravna, drvena površina'. U našem jeziku koristimo izraz 'do daske' u značenju 'sasvim, potpuno, do kraja' što se vidi u izrazima 'glup do daske', odvrnuti radio 'do daske' ili 'pijan do daske'.

U žargonu, daska je podloga na kojoj leži papučica za gas, pa otud i izraz 'gas do daske' znači doslovno potisnuti polugu gasa do same podloge, odnosno do samog kraja", napisala je Instagram stranica.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

jezik srpski jezik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA