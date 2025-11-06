logo
Vještačka inteligencija najviše "voli" ovaj evropski jezik: Engleski je tek na 6. mjestu

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

Iako se poljski smatra jednim od najtežih jezika za ljude, AI ga razume iznenađujuće dobro, postižući prosječnu tačnost od 88% u izvršavanju zadataka.

Jezik koji najviše voli vještačka inteligencija Izvor: Shutterstock/N.Savranska

Poljski se pokazao kao najbolji jezik za "promptovanje", davanje komandi vještačkoj inteligenciji, dok je engleski tek na šestom mjestu.

Naime, grupa istraživača ispitivala je koji jezik veštačka inteligencija najbolje razume, a poljski se pokazao kao lider, dok je engleski zauzeo tek šesto mesto.

Studija Univerziteta Merilend (UMD) i kompanije Microsoft obuhvatila je 26 različitih jezika, a poljski je pokazao najveću efikasnost pri davanju komandi AI modelima.

"Eksperiment je donio neka iznenađujuća i neočekivana otkrića. Engleski nije bio najbolji u svim modelima, kod dužih tekstova zauzeo je tek šesto mjesto od 26 jezika, dok se poljski pokazao kao vodeći", naveli su autori izvještaja.

Istraživači su testirali koliko dobro nekoliko glavnih AI jezičkih modela, uključujući OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama i DeepSeek, odgovara na iste ulazne podatke na 26 različitih jezika.

Rezultati su pokazali da poljski postiže prosečnu tačnost od 88% u izvršavanju zadataka.

"Kao što analiza pokazuje, poljski jezik je najprecizniji kada je riječ o davanju komandi vještačkoj inteligenciji. Do sada je poljski smatran jednim od najtežih jezika za učenje. Ispostavilo se da ljudima predstavlja problem, ali ne i AI", objavio je Poljski zavod za patente na Facebooku.

Zanimljivo je da su AI sistemi pokazali odlično razumijevanje poljskog jezika, iako je količina dostupnih podataka za učenje na poljskom daleko manja nego za engleski ili kineski.

Za poređenje, kineski jezik se pokazao slabije, rangiran četvrti od kraja među testiranim jezicima.

Top 10 najefikasnijih jezika za konverzacionu AI:

  • Poljski - 88%
  • Francuski - 87%
  • Italijanski - 86%
  • Španski - 85%
  • Ruski - 84%
  • Engleski  83,9%
  • Ukrajinski - 83,5%
  • Portugalski - 82%
  • Nemački - 81%
  • Holandski - 80%

(EUpravo zato/euronews.com)

