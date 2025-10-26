Čeka nas tehnološki bum, majstori će biti nova generacija milionera: Programeri i inženjeri padaju sa trona

Izvršni direktor Nvidije Džensen Huang, smatra da će razvoj vještačke inteligencije izazvati tehnološki bum.
Mnogi smatraju da će vještačka inteligencija (AI) ugasiti radna mjesta, izvršni direktor Nvidije Džensen Huang poručuje suprotno, upravo će AI otvoriti hiljade novih poslova za zanatlije i tehničare. Huang vjeruje da sljedeći tehnološki bum neće voditi samo programeri, već ljudi koji grade, spajaju, montiraju i održavaju infrastrukturu koja pokreće AI.
"Sljedeća generacija milionera biće vodoinstalateri i električari, a ne nužno softverski inženjeri,“ poručuje šef Nvidije.
Njegov stav dijele i drugi industrijski lideri. Izvršni direktor Forda, Džim Farli, upozorava da američke ambicije u oblasti AI neće biti ostvarene bez ključnih radnika koji mogu da izgrade i održavaju data-centre, prenosi Forbes.
Manjak majstora i u regionu
Stručnjaci upozoravaju da, uprkos ogromnoj potrebi za održavanjem i popravkom automobila, broj automehaničara opada iz godine u godinu.
Ovaj zanat se suočava sa ozbiljnim izazovima, od nedostatka radnika do sve veće automatizacije i tehnoloških promjena. Najnoviji izvještaj o obrazovanju u automobilskoj industriji Instituta za automobilsku industriju (IMI) otkriva da su u posljednjem kvartalu 2024. godine kvalifikacije u automobilskoj industriji pale za četiri procenta u odnosu na prethodnu godinu.
Ovo je u suprotnosti sa porastom od šest procenata u ukupnom broju stručnih tehničkih sertifikata i odražava ono što IMI opisuje kao "dugoročno usporavanje“ ulaska talenata u sektor.
Pad broja izdatih kvalifikacija nastavio se i u 2025. godini, a u prvoj polovini školske 2024/25. godine (septembar-mart) zabilježen je ukupni pad od tri procenta u odnosu na prethodnu godinu u broju započetih mjesta za šegrtovanje u automobilskoj industriji.