Čeka nas tehnološki bum, majstori će biti nova generacija milionera: Programeri i inženjeri padaju sa trona

Izvršni direktor Nvidije Džensen Huang, smatra da će razvoj vještačke inteligencije izazvati tehnološki bum.

Izvor: Rina

Mnogi smatraju da će vještačka inteligencija (AI) ugasiti radna mjesta, izvršni direktor Nvidije Džensen Huang poručuje suprotno, upravo će AI otvoriti hiljade novih poslova za zanatlije i tehničare. Huang vjeruje da sljedeći tehnološki bum neće voditi samo programeri, već ljudi koji grade, spajaju, montiraju i održavaju infrastrukturu koja pokreće AI.

"Sljedeća generacija milionera biće vodoinstalateri i električari, a ne nužno softverski inženjeri,“ poručuje šef Nvidije.

Njegov stav dijele i drugi industrijski lideri. Izvršni direktor Forda, Džim Farli, upozorava da američke ambicije u oblasti AI neće biti ostvarene bez ključnih radnika koji mogu da izgrade i održavaju data-centre, prenosi Forbes.

Manjak majstora i u regionu

Stručnjaci upozoravaju da, uprkos ogromnoj potrebi za održavanjem i popravkom automobila, broj automehaničara opada iz godine u godinu.

Ovaj zanat se suočava sa ozbiljnim izazovima, od nedostatka radnika do sve veće automatizacije i tehnoloških promjena. Najnoviji izvještaj o obrazovanju u automobilskoj industriji Instituta za automobilsku industriju (IMI) otkriva da su u posljednjem kvartalu 2024. godine kvalifikacije u automobilskoj industriji pale za četiri procenta u odnosu na prethodnu godinu.

Ovo je u suprotnosti sa porastom od šest procenata u ukupnom broju stručnih tehničkih sertifikata i odražava ono što IMI opisuje kao "dugoročno usporavanje“ ulaska talenata u sektor.

Pad broja izdatih kvalifikacija nastavio se i u 2025. godini, a u prvoj polovini školske 2024/25. godine (septembar-mart) zabilježen je ukupni pad od tri procenta u odnosu na prethodnu godinu u broju započetih mjesta za šegrtovanje u automobilskoj industriji.