Šta znači "cracked": Nova kontroverzna riječ generacije Z zgražava roditelje

Da li ste čuli za "cracked", novu riječ koju koristi generacija Z?

Izvor: Shutterstock/Monkey Business Images

Generacija Z ponovo je uvela nov izraz u svakodnevni govor, zamenjujući uobičajene reči frazama koje mogu da izazovu rasprave. Izraz "cracked", koje koriste osobe rođene između 1997. i 2012. godine privlači posebnu pažnju.

"Može li neko da mi objasni šta znači 'cracked'?", pitanje je koje se među roditeljima pokrenulo na Reditu i ostalim društvenim mrežama.

Novo značenje starog izraza

Iako su izrazi poput "rizz" ili "slay" uglavnom bezazleni, drugi, poput "cracked", mogu da imaju problematične konotacije, piše Index.hr. Reč "cracked" pojavila se na društvenim mrežama i, u zavisnosti od konteksta, može da ima eksplicitno i negativno značenje.

Čini se da je izraz "getting cracked" postao novi žargonski izraz za intimni odnos. Na primjer, jedan korisnik TikTok-a koji radi u restoranu brze hrane objavio je: "Ja nakon što sam se sinoć tri puta 'cracked', što znači da će danas svi dobiti pune porcije pomfrita".

Podijeljene reakcije

Mnogi su javno izrazili zabrinutost. Neki su komentarisali da je "to izuzetno nasilan način izražavanja", dok su drugi istakli da ljudi novom izrazu pridaju previše značenja.

"Neke stvari su jednostavno dio svakodnevnog govora i nemaju dublje značenje", glasio je jedan od komentara.

Koje je vaše mišljenje?

(MONDO)