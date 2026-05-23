Kako da napravite šampon od koprive: Prirodna njega za kosu i kožu

Recept za šampon od koprive i aloe vere
- U hladnom procesu pravi se prirodan šampon u obliku čvrste pločice.
- Kopriva je prirodni lijek za kožu i kosu, a aloe vera smiruje teme i hrani kosu.
Kopriva se vijekovima koristi u medicinske svrhe, još od antičke Grčke. Danas je poznata kao biljka koja pomaže kod bolova u zglobovima, alergija, problema sa kožom i kosom.
Upravo zbog toga nastao je recept za šampon od koprive i aloe vere, namijenjen svima koji žele prirodnu negu.
Zašto koristiti koprivu
- Bolovi u zglobovima – čaj od koprive ili ulje pomažu kod artritisa i ukočenosti. Neki čak direktno „žare“ zglob da bi stimulisali krvotok i nervne završetke.
- Kopriva je prirodni antihistaminik, smanjuje upale i ublažava sezonske alergije.
- Na koži i kosi, kopriva reguliše lučenje sebuma, smanjuje upale, ubrzava zacijeljivanje kože, a kosa postaje manje masna i brže raste.
Koprivu berite oprezno, jer sitne dlačice na donjoj strani lista i stabljike izazivaju iritaciju. Zato je obavezno koristiti rukavice. Biljka se sječe pri dnu, ostavljajući dio stabljike da bi mogla ponovo da izraste. Tek nakon kuvanja i pripreme čaja kopriva gubi svoj „žareći“ efekat.
Sastojci za šampon od koprive
- Kokosovo ulje – daje čvrstinu, pjenu i njegu.
- Maslinovo ulje – blago i hranljivo.
- Ricinusovo ulje – stvara bogatu penu i podstiče rast kose.
- Šea puter – kremasta tekstura i hidratacija.
- Kakao puter – vitamini, stabilna pjena i kondicioniranje.
- Ulje slatkog badema – vitamin E i A, dodatna pjena.
- Čaj od koprive – ubrzava rast i smiruje teme.
- Aloe vera – hrani kosu i smiruje kožu glave.
Recept za šampon od koprive
Količinu možete da smanjite u odgovarajućoj srazmeri.
Sastojci:
- 370 g maslinovog ulja
- 280 g kokosovog ulja
- 200 g ricinusovog ulja
- 85 g ulja slatkog badema
- 85 g kakao putera
- 30 g šea putera
- 230 g vode
- 170 g aloe vera tečnosti
- 140 g natrijum hidroksida
- 1 šolja svježe koprive ili 2 kašike sušene
- 30 ml eteričnog ulja ruzmarina
Priprema:
Napravite čaj od koprive – kuvajte vodu, dodajte koprivu i ostavite 10 minuta. Procijedite. Izmjerite ulja i otopite ih u velikoj posudi, pa ohladite na 38°C. Pomiješajte čaj od koprive sa aloe verom da dobijete 400 ml tečnosti. Dodajte natrijum hidroksid pažljivo, uz zaštitne rukavice i naočare. Ohladite na 38°C. Spojite ulja i natrijum hidroksid, miješajte mikserom dok ne dobijete „trag“. Dodajte eterično ulje ruzmarina i dobro izmiješajte. Sipajte u kalup, ostavite 24 sata da se stegne, a zatim sušite 4–6 nedjelja.