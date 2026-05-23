Kako da napravite šampon od koprive: Prirodna njega za kosu i kožu

Recept za šampon od koprive i aloe vere

Izvor: Shutterstock

U hladnom procesu pravi se prirodan šampon u obliku čvrste pločice.

Kopriva je prirodni lijek za kožu i kosu, a aloe vera smiruje teme i hrani kosu.

Kopriva se vijekovima koristi u medicinske svrhe, još od antičke Grčke. Danas je poznata kao biljka koja pomaže kod bolova u zglobovima, alergija, problema sa kožom i kosom.

Upravo zbog toga nastao je recept za šampon od koprive i aloe vere, namijenjen svima koji žele prirodnu negu.

Zašto koristiti koprivu

Bolovi u zglobovima – čaj od koprive ili ulje pomažu kod artritisa i ukočenosti. Neki čak direktno „žare“ zglob da bi stimulisali krvotok i nervne završetke.

Kopriva je prirodni antihistaminik, smanjuje upale i ublažava sezonske alergije.

Na koži i kosi, kopriva reguliše lučenje sebuma, smanjuje upale, ubrzava zacijeljivanje kože, a kosa postaje manje masna i brže raste.

Koprivu berite oprezno, jer sitne dlačice na donjoj strani lista i stabljike izazivaju iritaciju. Zato je obavezno koristiti rukavice. Biljka se sječe pri dnu, ostavljajući dio stabljike da bi mogla ponovo da izraste. Tek nakon kuvanja i pripreme čaja kopriva gubi svoj „žareći“ efekat.

sampon od koprive

Izvor: Shutterstock

Sastojci za šampon od koprive

Kokosovo ulje – daje čvrstinu, pjenu i njegu.

– daje čvrstinu, pjenu i njegu. Maslinovo ulje – blago i hranljivo.

– blago i hranljivo. Ricinusovo ulje – stvara bogatu penu i podstiče rast kose.

– stvara bogatu penu i podstiče rast kose. Šea puter – kremasta tekstura i hidratacija.

– kremasta tekstura i hidratacija. Kakao puter – vitamini, stabilna pjena i kondicioniranje.

– vitamini, stabilna pjena i kondicioniranje. Ulje slatkog badema – vitamin E i A, dodatna pjena.

– vitamin E i A, dodatna pjena. Čaj od koprive – ubrzava rast i smiruje teme.

– ubrzava rast i smiruje teme. Aloe vera – hrani kosu i smiruje kožu glave.

Recept za šampon od koprive

Količinu možete da smanjite u odgovarajućoj srazmeri.

Sastojci:

370 g maslinovog ulja

280 g kokosovog ulja

200 g ricinusovog ulja

85 g ulja slatkog badema

85 g kakao putera

30 g šea putera

230 g vode

170 g aloe vera tečnosti

140 g natrijum hidroksida

1 šolja svježe koprive ili 2 kašike sušene

30 ml eteričnog ulja ruzmarina

Priprema:

Napravite čaj od koprive – kuvajte vodu, dodajte koprivu i ostavite 10 minuta. Procijedite. Izmjerite ulja i otopite ih u velikoj posudi, pa ohladite na 38°C. Pomiješajte čaj od koprive sa aloe verom da dobijete 400 ml tečnosti. Dodajte natrijum hidroksid pažljivo, uz zaštitne rukavice i naočare. Ohladite na 38°C. Spojite ulja i natrijum hidroksid, miješajte mikserom dok ne dobijete „trag“. Dodajte eterično ulje ruzmarina i dobro izmiješajte. Sipajte u kalup, ostavite 24 sata da se stegne, a zatim sušite 4–6 nedjelja.