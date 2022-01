Ne brinite za gvožđe u krvi: Jeftino povrće koje je čudo za anemiju

Kopriva liječi anemiju i podiže nivo gvožđa u krvi, a efikasnija je od mnogih drugih namirnica, evo i zašto!

Izvor: TV Prva/screenshot

Anemija, odnosno manjak gvožđa u organizmu je relativno čest problem, koji se može efikasno riješiti ishranom, navodi prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog. On je u Jutarnjem programu govorio o povrću koje sadrži najviše gvožđa i najbolje se apsorbuje u organizmu.

Anemija može dati simptome kao što su umor, iscrpljenost, slabost, ali i vrtoglavica, depresija, odsustvo apetita ili seksualne želje. A skromna kopriva nam je najbolji saveznik u borbi protiv anemije!

"Kopriva je jeftina i lako dostupna biljka, sadrži ogromne količine gvožđa, kao i vitamin C, mangan... Ona je jedina biljna namirnica sa mnogo gvožđa i visokom apsorpcijom, to je vrlo važno. Kada jedete spanać, zelje ili blitvu, apsorbovaćete samo šest odsto gvožđa, a kod koprive je taj procenat maltene kao u mesu - 30 odsto! Izuzetno antianemično povrće", rekao je gastroenterolog.

Kako se nabavlja, pere i sprema kopriva? Doktor je ovaj proces objasnio od početka do kraja.

Izvor: Printscreen/YouTube cookingfordads

"Uberite koprivu, ne morate po voćnjacima i baštama, nje ima svuda, gdje god se okrenete. Ne mora mnogo da znači ni da li je okolo čisto, jer ćete je svakako prati. Pranje koprive traje 15 minuta pod mlazom hladne vode, samo koristite rukavice da vas ne bi ožarila. Trljajte i spašće joj i žare od pranja", rekao je on.

Dobro opranu koprivu ocijedite, pa pripremite ovakvo varivo.

"Sprema se slično kao špinat, propržite luk u tavi, blanširajte koprivu u ključaloj vodi. Dodajte je luku, malo dodajte kukuruznog brašna i šargarepe, možete i malo špinata. Prije serviranja stavite malo krema ili kisele pavlake. Ukus je izvanredan, bolji od špinata. Jedite je tako pripremljenu dva puta nedeljno", rekao je on.

Izvor: YouTube/lowcarbsosimple

"Monasi u jednom udaljenom manastiru, kada idu na zimski boravak, nose kukuruzno brašno, koprivu i divlju jabuku. Oni ne jedu meso, ali nemaju anemiju! Pričala mi je i jedna poznanica koja je imala anemiju, nikako nije hematolog mogao da utvrdi uzrok. Jela je svakog dana koprivu i podigla gvožđe u krvi", rekao je doktor.

Za pravu "bombu" u borbi protiv anemije, u koprivu pripremljenu po doktorovom receptu možete dodati jednu od ovih namirnica - dva jaja ili 200 grama junetine.

"Meso dodato biljnoj hrani koja ima gvožđe, dodatno pojačava njegovu apsorpciju", rekao je doktor.

Postoji i čaj od koprive koji travari nazivaju suvim zlatom, potom sok od koprive, kao i tinktura od koprive koja se može naći u apoteci. Često tinkturu savjetuju trudnicama da bi podigle gvožđe u krvi.

"Sok ima manje gvožđa, ali odlično radi, ranije se i protiv peruti koristio. Tinktura je koncentrisanija, ima mnogo gvožđa, to je prirodni put korigovanja anemije. Pogledajte samo šta piše na bočici. Potrebno je da unesete najmanje osam miligrama. Vidite koliko ima u jednoj kapi, pa pomnožite dok ne dođete do osam miligrama i toliko kapi uzimajte svakog dana. Ali ako pričamo o teškoj anemiji, onda je potrebno i 15 miligrama", rekao je on.

