Modni trik koji mijenja sve: Kako nositi crnu odjeću na poslu, a da ne izgledate dosadno

Kako da poslovni izgled pretvorite u modnu priču koja je istovremeno ozbiljna i zabavna? Evo savjeta kako da oživite modne kombinacije sa crnom bojom.

Crna boja je osnova koja daje autoritet, ali traži balans da ne djeluje monotono.

Neutralni tonovi poput bijele, bež ili sive unose dašak svježine u poslovni izgled.

Akcenti u boji podižu kombinaciju i daju joj karakter, pretvarajući je u šik modnu priču.

Da li i vi u ormaru imate najviše crne garderobe?

Crna boja je praktična, sigurna, lako se kombinuje, ali u poslovnim modnim kombinacijama može da djeluje monotono, pa čak i da vas „proguta“.

Stilista bi vam rekao: trik je u igri proporcija i malim akcentima koji crnu pretvaraju u glamuroznu bazu, a ne u dosadnu uniformu.

Formula je jednostavna, ali djeluje kao magija. Oko sedamdeset procenata crne daje vam stabilnost i autoritet – to je suknja, pantalone ili blejzer.

Dvadeset procenata neutralnih tonova, poput bijele košulje ili bež torbe, unosi jasnoću i čistoću u linije.

A onih deset procenata akcenta – bilo da je to crvena cipela, zlatna ogrlica ili torba u boji – čini da cijela kombinacija zablista i dobije karakter.

Crna, dakle, nije neprijatelj, već platno. Kada je obogatite neutralnim slojevima i začinite akcentom, ona prestaje da bude „previše“ i postaje moćan alat za stil. Pogledajte kombinacije u videu.