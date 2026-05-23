logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Modni trik koji mijenja sve: Kako nositi crnu odjeću na poslu, a da ne izgledate dosadno

Modni trik koji mijenja sve: Kako nositi crnu odjeću na poslu, a da ne izgledate dosadno

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Kako da poslovni izgled pretvorite u modnu priču koja je istovremeno ozbiljna i zabavna? Evo savjeta kako da oživite modne kombinacije sa crnom bojom.

Kako nositi crnu odjeću na poslu bez monotonije: Pravilo 70-20-10 Izvor: Shutterstock, photo-lime
  • Crna boja je osnova koja daje autoritet, ali traži balans da ne djeluje monotono.
  • Neutralni tonovi poput bijele, bež ili sive unose dašak svježine u poslovni izgled.
  • Akcenti u boji podižu kombinaciju i daju joj karakter, pretvarajući je u šik modnu priču.

Da li i vi u ormaru imate najviše crne garderobe?

Crna boja je praktična, sigurna, lako se kombinuje, ali u poslovnim modnim kombinacijama može da djeluje monotono, pa čak i da vas „proguta“.

Stilista bi vam rekao: trik je u igri proporcija i malim akcentima koji crnu pretvaraju u glamuroznu bazu, a ne u dosadnu uniformu.

Formula je jednostavna, ali djeluje kao magija. Oko sedamdeset procenata crne daje vam stabilnost i autoritet – to je suknja, pantalone ili blejzer.

Izvor: instagram/styleformula.daily

Dvadeset procenata neutralnih tonova, poput bijele košulje ili bež torbe, unosi jasnoću i čistoću u linije.

Izvor: instagram/styleformula.daily


A onih deset procenata akcenta – bilo da je to crvena cipela, zlatna ogrlica ili torba u boji – čini da cijela kombinacija zablista i dobije karakter.

Izvor: instagram/styleformula.daily

Crna, dakle, nije neprijatelj, već platno. Kada je obogatite neutralnim slojevima i začinite akcentom, ona prestaje da bude „previše“ i postaje moćan alat za stil. Pogledajte kombinacije u videu.

Pogledajte

00:12
Moda za ljubitelje crne boje
Izvor: instagram/styleformula.daily
Izvor: instagram/styleformula.daily

Možda će vas zanimati

Tagovi

odjeća moda stil posao

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA