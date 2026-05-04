Zašto svi imamo "stolicu za odjeću"? Psiholozi otkrivaju šta to govori o vama, i ne, niste lijeni

Zašto svi imamo "stolicu za odjeću" u spavaćoj sobi? Psiholozi objašnjavaju šta ta navika govori o nama i kako da uvedete red.

"Stolica za odjeću" postoji u skoro svakom domu.

Psiholozi kažu da pomaže u svakodnevnoj organizaciji.

Problem nastaje kada preraste u nered i stres.

Gotovo da ne postoji stan bez jednog prepoznatljivog mjesta na kojem završava garderoba koja nije ni sasvim čista, ali ni spremna za veš mašinu. Najčešće je to stolica u spavaćoj sobi, ali može biti i klupa, komoda, sobni bicikl ili bilo koja ravna površina koja "trpi" slojeve odjeće iz dana u dan.

Na prvi pogled stolica za odjeću djeluje kao nered, ali psiholozi upozoravaju da ova navika nije ni slučajna ni nužno loša. Naprotiv, riječ je o svojevrsnoj "prelaznoj zoni" - prostoru koji pomaže da svakodnevne odluke budu jednostavnije.

Između ormara i korpe za veš

Ta famozna "stolica za odjeću", često nazivana i "chair of shame", ima vrlo konkretnu funkciju. Ona predstavlja međuprostor između ormara i korpe za prljav veš, omogućavajući da odložimo komade koje planiramo ponovo da nosimo.

Na taj način štedimo vrijeme, izbjegavamo nepotrebno pranje i smanjujemo broj sitnih odluka koje donosimo na kraju dana. Umjesto da razmišljamo gdje šta ide, mozak bira najjednostavnije rješenje - da stvari privremeno ostavi "na čekanju".

Navika koja štedi mentalnu energiju

Stručnjaci za ponašanje ističu da ovakve navike proizlaze iz načina na koji mozak upravlja energijom. Tokom dana donosimo na desetine malih odluka, pa uveče često nemamo kapacitet za dodatne izbore.

U tom kontekstu, stolica postaje praktičan alat: ona odlaže odluku, ali istovremeno uvodi privremeni red. Psiholozi ovakve prostore nazivaju "tranzicionim zonama", jer omogućavaju fleksibilnost i postepeno rješavanje obaveza.

Garderoba na stolici

Kada praktičnost preraste u stres

Ipak, ova navika ima i svoju drugu stranu. Ako se garderoba predugo gomila, stolica prestaje da bude funkcionalan sistem i postaje izvor pritiska. Nagomilane stvari mogu da izazovu osjećaj haosa i podsjećaju na obaveze koje stalno odlažemo.

U tom slučaju, kako upozoravaju psiholozi, riječ je o blagom obliku prokrastinacije - odlaganju odluka koje djeluju bezazleno, ali se vremenom akumuliraju.

Dizajnerska konstanta u svakom domu

Zanimljivo je da i dizajneri enterijera ovu pojavu smatraju gotovo univerzalnom. Bez obzira na to koliko je prostor organizovan, ljudi će instinktivno pronaći mjesto za "privremeno odlaganje". To govori koliko je ova navika duboko ukorijenjena u svakodnevnom funkcionisanju.

Istovremeno, stručnjaci za održavanje odjeće navode i njene prednosti: rjeđe pranje produžava vijek tkanina, pa ponovno nošenje garderobe ima i praktičan i održiv smisao.

Kako uvesti red bez odricanja od navike

Cilj nije savršen red, već sistem koji funkcioniše u svakodnevici. Ako vam stolica za odjeću stvara stres, rješenje nije nužno da je potpuno ukinete, već da je zamijenite organizovanijim pristupom:

Uvedite " među-zonu" : korpa, fioka ili stalak za garderobu koja nije ni čista ni prljava

: korpa, fioka ili stalak za garderobu koja nije ni čista ni prljava Olakšajte odlaganje: neka ormar bude jednostavan za korišćenje

Promijenite raspored: sklonite stolicu iz neposredne blizine kreveta

Postavite pravilo: kada se prostor napuni, dio odjeće mora u pranje ili nazad u ormar

Na kraju, "stolica za odjeću" nije znak ljenosti, već dokaz da svakodnevni život rijetko funkcioniše po savršenim pravilima. Između haosa i reda često postoji upravo taj mali, nesavršeni prostor i možda je baš on ključ da sve držimo pod kontrolom, piše Danas.

