5 vrsta tekstila koje najčešće peremo pogrešno: Sačuvajte omiljene farmerke, džempere i odjeću za vježbanje

Pogrešan izbor programa, temperature ili načina sušenja mogu da skrate vijek tkaninama.

Izvor: Shutterstock

Produžavanje trajnosti odjeće i tekstila ne zahtijeva dodatne troškove – samo pažljiv izbor programa pranja i sušenja.

i sušenja. Uz nekoliko jednostavnih pravila, vaši peškiri će ostati mekani, sportska odjeća elastična, farmerke postojane, džemperi u savršenom obliku, a posteljina bez alergena.

Tako štedite novac, čuvate zdravlje i produžavate životni vijek svojih omiljenih komada.

Jedna od najčešćih grešaka u pranju veša je pogrešan izbor programa na veš-mašini ili sušilici. Na prvi pogled djeluje bezazleno, ali upravo taj detalj može da skrati trajnost omiljenih komada garderobe.

Stručnjaci za tkanine podsjećaju da je dovoljno da pogledamo etiketu sa uputstvom za održavanje – potrebno je svega nekoliko sekundi, a može da vam spasi omiljenu majicu ili džemper.

Pravilo broj jedan: kada niste sigurni, birajte blagi program i hladnu vodu. Odjeću uvijek možete ponovo oprati, ali jednom kada se skupi – povratka nema.

1. Peškiri

Većina ljudi pere peškire na visokoj temperaturi, misleći da je to najbolje rješenje za higijenu. Međutim, prejaka toplota uništava vlakna frotira i smanjuje njihovu mekoću i upijanje. Zato ih perite na normalnom programu, ali umjerenom toplotom, a sušite na srednjoj temperaturi. Tako će ostati mekani i dugotrajniji.

žena sprema peškire za pranje

Izvor: Shutterstock

2. Sportska odjeća (aktivni veš)

Iako je napravljena da izdrži intenzivan trening, sportska odjeća ne podnosi prejake programe pranja. Sintetička vlakna i elastin gube elastičnost pod uticajem toplote. Perite ih na delikatnom programu, bez omekšivača i mirisnih dodataka, u hladnoj ili mlakoj vodi. Sportske grudnjake stavite u mrežaste vrećice, a sušenje samo na vazduhu ili na niskoj temperaturi.

3. Farmerke (teksas)

Omiljeni par farmerki ne treba prati previše često. Često pranje dovodi do gubitka boje i lomljenja vlakana. Najbolje je prati ih rijetko, na hladnom i blagom programu, a obavezno ih okrenite na naličje kako bi što manje izblijedile.

4. Džemperi

Većina džempera zahtijeva hemijsko čišćenje, ali ako se odlučite za mašinsko pranje, birajte program za ručno pranje ili blagi ciklus. Nikada ih ne stavljajte u sušilicu, umjesto toga ih osušite položene na ravnoj površini. Vješanje džempera rasteže vlakna i uništava oblik.

žena miriše džempere posle pranja

Izvor: Shutterstock

5. Posteljina

Brzi ili hladni ciklusi uklanjaju vidljivu prljavštinu, ali ne i alergene poput grinja, polena ili dlake kućnih ljubimaca. Zato se preporučuje pranje posteljine na vrlo visokoj temperaturi (najmanje 55–60°C) i na programu za alergije ili „sanitize“. Sušenje na visokoj temperaturi dodatno uništava preostale alergene.