Ormar vam je u neredu i nema dovoljno mjesta? Uradite ovo i sve ćete srediti, bez bacanja garderobe

- Zamjena glomaznih vješalica tankim modelima odmah oslobađa prostor u ormaru.
- "Obrnuta vješalica" metoda pomaže da lako prepoznate šta ne nosite.
- Uz male trikove, ormar postaje pregledniji bez bacanja garderobe.
Ako vam je ormar prepun, a nemate srca da se odreknete garderobe – postoji jednostavno rješenje koje pravi ogromnu razliku. Umjesto da odmah pravite selekciju i bacate stvari, dovoljno je da promijenite jednu sitnicu: vješalice.
Trik koji odmah pravi prostor
Stručnjaci za organizaciju savjetuju da zamijenite stare, glomazne vješalice tankim, neklizajućim modelima. One zauzimaju znatno manje prostora, pa već na prvi pogled dobijate više mjesta u ormaru.
Uz to, odjeća ostaje na svom mjestu i lakše se pregledava, pa imate osjećaj kao da ste "kupovali" iz sopstvene garderobe.
Jedan tip vješalica - ogromna razlika
Još jedan važan trik je da koristite isti tip vješalica. Kada su sve iste, ormar izgleda:
- urednije
- preglednije
- funkcionalnije
Ako vam djeluje kao veliki posao, ne morate sve mijenjati odjednom – krenite dio po dio.
Metoda koja otkriva šta ne nosite
Dobar savjet je i takozvana "obrnuta vješalica" metoda.
Sve ofingere okrenite na jednu stranu, a nakon nošenja garderobu vraćajte u suprotnom smjeru. Poslije nekoliko mjeseci jasno ćete vidjeti šta ne nosite – bez grižnje savjesti i bez nagađanja.
Šta sa teškim komadima?
Ako imate teške jakne i kapute, ne brinite – i tanke vješalice mogu da izdrže uz mali trik.
Dovoljno je da koristite dvije vješalice zajedno, kako biste rasporedili težinu i spriječili oštećenja.
Ne bacajte stare ofingere
Na kraju reorganizacije verovatno ćete imati višak starih ofingera.
Nemojte ih bacati – možete ih:
- donirati
- odnijeti u hemijsko čišćenje gdje se često ponovo koriste
Zaključak
Ne treba vam veći ormar – samo pametnija organizacija. Jedna mala promjena može napraviti ogroman prostor, piše Bella.