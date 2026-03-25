Ormar vam je u neredu i nema dovoljno mjesta? Uradite ovo i sve ćete srediti, bez bacanja garderobe

Otkrijte jednostavan trik sa vješalicama koji pravi više mjesta u ormaru bez bacanja garderobe. Brza i praktična organizacija odjeće.

Izvor: almo Creative/Shutterstock

Zamjena glomaznih vješalica tankim modelima odmah oslobađa prostor u ormaru.

"Obrnuta vješalica" metoda pomaže da lako prepoznate šta ne nosite.

Uz male trikove, ormar postaje pregledniji bez bacanja garderobe.

Ako vam je ormar prepun, a nemate srca da se odreknete garderobe – postoji jednostavno rješenje koje pravi ogromnu razliku. Umjesto da odmah pravite selekciju i bacate stvari, dovoljno je da promijenite jednu sitnicu: vješalice.

Trik koji odmah pravi prostor

Stručnjaci za organizaciju savjetuju da zamijenite stare, glomazne vješalice tankim, neklizajućim modelima. One zauzimaju znatno manje prostora, pa već na prvi pogled dobijate više mjesta u ormaru.

Uz to, odjeća ostaje na svom mjestu i lakše se pregledava, pa imate osjećaj kao da ste "kupovali" iz sopstvene garderobe.

Jedan tip vješalica - ogromna razlika

Još jedan važan trik je da koristite isti tip vješalica. Kada su sve iste, ormar izgleda:

urednije

preglednije

funkcionalnije

Ako vam djeluje kao veliki posao, ne morate sve mijenjati odjednom – krenite dio po dio.

Sređivanje ormara

Izvor: Shutterstock

Metoda koja otkriva šta ne nosite

Dobar savjet je i takozvana "obrnuta vješalica" metoda.

Sve ofingere okrenite na jednu stranu, a nakon nošenja garderobu vraćajte u suprotnom smjeru. Poslije nekoliko mjeseci jasno ćete vidjeti šta ne nosite – bez grižnje savjesti i bez nagađanja.

Šta sa teškim komadima?

Ako imate teške jakne i kapute, ne brinite – i tanke vješalice mogu da izdrže uz mali trik.

Dovoljno je da koristite dvije vješalice zajedno, kako biste rasporedili težinu i spriječili oštećenja.

Zimska jakna u ormaru

Izvor: Shutterstock

Ne bacajte stare ofingere

Na kraju reorganizacije verovatno ćete imati višak starih ofingera.

Nemojte ih bacati – možete ih:

donirati

odnijeti u hemijsko čišćenje gdje se često ponovo koriste

Zaključak

Ne treba vam veći ormar – samo pametnija organizacija. Jedna mala promjena može napraviti ogroman prostor, piše Bella.