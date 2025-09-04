Kako da napravite dobar plakar za mali stan: Trik sa fiokama idealan za odlaganje mnogo stvari

U malom stanu, prostor je dragocjen i svaki centimetar mora biti iskorišćen, pa je važno da dobro isplanirate plakar.

Izvor: Shutterstock

Dobar plakar i pametno organizovane fioke mogu učiniti da vaš dom izgleda uredno i prostrano, čak i ako živite u malom stanu.

Prvo pravilo je da iskoristite visinu zida. Umesto klasičnih plakara, razmislite o mogućnosti da napravite jedan po mjeri i to tako da obavezno ide do plafona.

U gornjim dijelovima ostavljajte stvari koje retko koristite, poput sezonske odjeće, posteljine ili kutija sa dokumentima. Donji dio, s druge strane, treba da bude lako dostupan za svakodnevnu garderobu i stvari koje stalno koristite.

Fioke i pregrade igraju ključnu ulogu u organizaciji malog prostora. Duboke fioke odlične su za garderobu i veće predmete, dok su plitke fioke idealne za donji veš, čarape i sitne aksesoare. Ugradnja pregrada unutar fioka pomaže da sve bude pregledno i na svom mjestu. Savjetuje se da i u donjem delu plakara napravite fioke jer ćete tako najlakše dolaziti do stvari koje su na samom dnu.

U malim stanovima naročito su praktična klizna vrata na plakarima. Za razliku od klasičnih vrata koja se otvaraju u prostoriju, klizna vrata ne zauzimaju dodatni prostor i omogućavaju da hodnik, dnevna soba ili spavaća soba ostanu funkcionalni.

Danas postoje i modularni i ugradni sistemi koji omogućavaju personalizaciju. Kombinacija polica i fioka pruža fleksibilnost – police su idealne za odlaganje stvari koje želite da vidite i brzo dohvatite, dok fioke čuvaju ono što želite da sakrijete.

Male kutije i korpe dodatno pomažu u organizaciji fioka, čuvajući sitnice uredno poređane, a pritom stvaraju osjećaj reda i harmonije. Transparentne kutije omogućavaju da vidite sadržaj, dok zatvorene kutije čuvaju estetski utisak čiste i uredne prostorije.

Za one koji žele multifunkcionalne elemente, postoje fioke sa duplim funkcijama – donji deo može služiti za odjeću, a gornji dio za nakit ili sitne predmete. U plakar možete ugraditi čak i mali stočić na izvlačenje, pa i klupicu za presvlačenje ili obuvanje, čime dodatno štedite prostor.

Boje i materijali takođe igraju važnu ulogu. Svijetle boje i mat finiš vizuelno šire prostor, dok ogledala na vratima stvaraju osjećaj dubine i dodatno osvjetljavaju sobu.

Na kraju, prije nego što krenete u pravljenje ili kupovinu plakara, napravite listu stvari koje planirate da u njemu držite. Precizno mjerite prostor i osmislite kombinaciju horizontalnih i vertikalnih fioka kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar.

Dobar plan, kvalitetan plakar i pametno organizovane fioke mogu učiniti da vaš mali stan izgleda prostrano, uredno i funkcionalno – bez obzira na ograničen broj kvadrata.