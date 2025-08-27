Trikovi u ormaru koji rješavaju nered i prave duplo više mjesta za odlaganje: Nema više haosa, sad sve staje

Kreirajte ormar po mjeri i uključite skrivene fioke i pregrade. Otkrijte praktične ideje za skladištenje koje štede prostor i čuvaju red u stanu.

Ormar može biti više od običnog mjesta za odeću. Kreirajte ga po vašim potrebama i iskoristite trikove poput skrivene fioke, pregrade i odeljke koji štede prostor i čuvaju red u stanu.

Zašto prilagođeni ormar sa skrivenim prostorima?

Svaki stan je različit, a ormar koji se pravi po vašim potrebama može u potpunosti da iskoristi prostor. Skriveni odjeljci, fioke iza vrata ili duboke pregrade omogućavaju da čuvate stvari koje ne želite da budu na vidiku – od sezonske garderobe i obuće do dokumenata i sitnica.

Ideje za skriveno skladištenje u ormaru

Fioke iza vrata: Klizne fioke na unutrašnjoj strani vrata odlične su za sitne predmete, poput nakita, kaiševa ili čarapa.

Duboki odeljci: Ugradite kutije i korpe sa poklopcima u duboke dijelove ormara. One štite stvari od prašine i pomažu u organizaciji.

Skrivene pregrade: Mali odjeljci između polica mogu služiti za dokumente, kozmetiku ili ostale sitnice.

Dvostruki slojevi: Dodajte police ili klizne pregrade da kreirate više nivoa odlaganja unutar ormara, prema učestalosti korišćenja stvari.

Višenamenski namještaj: Kreveti i ormarići sa skrivenim fiokama omogućavaju odlaganje dragocjenosti ili stvari koje retko koristite.

Pogledajte neke od ideja za unutrašnjost ormara:

Pogledajte neke od ideja za unutrašnjost ormara:

Savjeti za maksimalnu funkcionalnost

Prilagodite raspored polica i fioka svojoj garderobi i predmetima koje najčešće koristite.

Koristite kutije, korpe i naljepnice kako biste odmah videli šta se nalazi u skrivenim odjeljcima.

Redovno pregledajte sadržaj i uklonite nepotrebne stvari da prostor ostane funkcionalan i uredan.

Ormar napravljen po vašim potrebama sa skrivenim prostorima za odlaganje može u potpunosti transformisati vaš stan. Pametnim rasporedom i kreativnim rešenjima, maksimalno ćete iskoristiti svaki kutak, zadržati red i stvoriti osjećaj harmonije i prostranosti u domu.

