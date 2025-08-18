Muči vas nered u plakaru? Uz ove ideje za organizovanje, garderoba će vam uvijek biti "pod konac"

Kada imate mali plakar, stalno se mučite zbog prenatrpanih polica i stvari koje se ne možete lako da vidite i pronađete. Evo dobrih ideja za organizovanje i skladištenje odjeće i obuće.

Izvor: Shutterstock

Uz malo planiranja i nekoliko pametnih rješenja, čak i najmanji plakar može da postane pregledan i funkcionalan prostor u kome ćete imati više mesta za stvari. Tajna je u tome da iskoristite svaki centimetar – od poda do plafona – da uvedete jednostavne organizacione detalje i da stvari složite tako da uvijek znate gdje se šta nalazi.

U nastavku vas očekuju odlični savjeti za uređen mali plakar – praktični, jednostavni i primenljivi, koji će vam pomoći da unesete red i stvorite dodatni prostor tamo gde ga naizgled nema.

1. Koristite pregrade za police

Providne akrilne pregrade zauzimaju malo mjesta, lako se postavljaju na standardne police i pomažu da garderoba ostane uredno složena. Umesto gomile zgužvanih džempera, pregradama razdvojte odjeću po tipu, sezoni ili boji. Vaš plakar će izgledati pregledno i profesionalno.

2. Iskoristite zidove

Police koristite samo za stvari koje drugačije ne mogu da se odlože, a zidove pretvorite u dodatni prostor. Kape, torbe i nakit okačeni na zid ne zauzimaju dragocenu policu, a ujedno služe i kao dekorativni detalj u plakaru.

3. Držite cipele u providnim kutijama

Providne kutije za cipele mogu stajati na gornjoj polici ili na podu. Lako ćete pronaći par koji vam treba, obuća će biti zaštićena, a vansezonske cipele uredno sklonjene bez nereda u predsoblju. Jeftinije i dobro rešenje su i providne futrole koje se mogu okačiti na vrata plakara ili ostave.

4. Organizujte nakit na tacni

Tacna može da bude savršeno mjesto za parfeme, nakit i male torbice. Ako dodate manje kutije ili činije na tacni, sve će biti jasno razdvojeno. Prednost je što cijelu tacnu možete premjestiti odjednom, bez premještanja svake sitnice pojedinačno - idealno kad čistite!

5. Obilježite korpe za odlaganje

Pletene, plastične ili platnene korpe idealne su za čarape, sezonske aksesoare ili sitniju garderobu. Dodajte etikete i lako ćete pronaći ono što vam treba, a plakar će izgledati uredno i organizovano.

6. Postavite zidne police

Ako vaš plakar ima kose zidove ili nepravilne uglove, dodajte kraće zidne police. Na njima možete držati kutije, složenu garderobu ili dodatne vješalice. Na ovaj način iskorišćavate i teško dostupne dijelove plakara.

7. Dodajte zidne kukice

Izvor: Shutterstock

Kukice su jeftin i praktičan dodatak. Mogu da nose sve – od šešira i torbica do kaiševa i bade-mantila. Postavite ih tamo gde su zidovi prazni, a sklonjeni "sa očiju" i dobićete novi prostor za odlaganje.

BONUS VIDEO: