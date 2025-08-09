logo
Odjeća koja vizuelno skida kilograme: Izgledaćete mršavije bez dijete, a ove trikove koriste i stilisti poznatih

Autor mondo.ba
0

Visok struk, V-izrez i još 6 stilskih pravila uz koje svaka žena izgleda mršavije i samopouzdanije.

Odjeća u kojoj izgledate mršavije Izvor: Prostock-studio/Shutterstock

Nema te dijete koja daje tako brze rezultate kao dobro izabrana kombinacija odjeće. Prava garderoba može vizuelno da suzi siluetu, izduži noge, istakne struk i sakrije ono što želimo da ostane neprimjećeno.

Ako želiš da izgledaš mršavije već danas – bez trčanja, gladovanja i aplikacija za obradu slika. Evo provjerenih trikova koje koriste i stilisti slavnih.

1. Tamne boje su tvoj saveznik

Crna je klasik s razlogom – vizuelno sužava i izgleda elegantno. Ali nije samo crna u pitanju. Tamnoplava, bordo, smaragdno zelena i tamnosiva takođe imaju isti efekat, samo su mekše i nježnije.

2. Monohromatski autfiti

Oblačenje u jednoj boji od glave do pete vizuelno izdužuje tijelo. Ne mora da bude sve crno – možeš se igrati nijansama bež, sive, maslinaste... Tajna je u kontinuitetu bez presjeka, koji daje iluziju visine i vitkosti.

Monohromatski stil
Izvor: LightField Studios/Shutterstock

3. V-izrez otvara liniju vrata i vizuelno izdužuje

Majice, bluze i haljine sa V-izrezom otvaraju liniju vrata i čine lice užim, dok tijelo izgleda vitkije. Izbegavaj rolke i preuske kragne – one "sijeku" vrat i vizuelno zbijaju gornji dio tijela.

4. Visoki struk za izdužene noge

Bilo da su u pitanju pantalone, suknje ili farmerke – visoki struk je najbolji prijatelj svake žene koja želi da izgleda mršavije. On "pokupi" stomak, naglasi struk i vizuelno izduži noge.

Pantalone dubokog struka idealne su za vizuelno mršaviji izgled
Izvor: Shutterstock

5. Vertikalne linije i šavovi

Prugice? Da – ali vertikalne! One vode pogled od gore ka dole i stvaraju iluziju visine. Isto važi i za dugačke rese, rajsferšluse, dugmad u nizu – sve što ide vertikalno.

6. Sakoi koji prate liniju tela

Zaboravi široke sakoe koji "gutaju" figuru. Strukirani sako koji lepo prati oblik tela i završava se ispod kukova vizuelno sužava siluetu i stvara lijepu formu pješčanog sata.

Strukirani sakoi su odlični za prikrivanje viška
Izvor: Shutterstock

7. Prava obuća: Špicaste cipele i štikle u boji kože

Cipele sa šiljatim vrhom vizuelno produžavaju nogu. Ako nosiš haljinu ili suknju, štikle u nijansi tvoje kože dodatno izdužuju siluetu, bez oštrog presjeka između noge i obuće.

8. Materijali koji ne lijepe za telo

Izbjegavaj sjajne i rastegljive materijale koji ističu svaku neravninu. Umjesto toga, biraj čvršće, strukturirane tkanine koje lijepo "stoje", drže oblik i ne otkrivaju previše.

Najvažnije je da nosiš ono u čemu se ti osećaš dobro i samopouzdano. Ovi trikovi mogu da pomognu, ali stav i osmijeh su uvijek najbolji stajling.

(MONDO)

