Trikovi za prepravljanje odjeće koja vam je prevelika ili premala: Evo kako da stare komade ponovo nosite

Otkrijte trikove za prepravljanje odjeće koja vam je prevelika ili premala. Jednostavne ideje koje svako može primijeniti kod kuće, i to bez krojača.

Izvor: Djem/Shutterstock

Koliko puta ste se zatekli ispred ormara misleći: 'Ova haljina mi je divna, ali mi više ne stoji kao prije'? Odjeća koja je prevelika ili premala često završi zaboravljena na dnu fioke, iako se uz par jednostavnih trikova može pretvoriti u omiljeni komad. Dobra vijest? Ne morate biti profesionalni krojač da biste prepravili odjeću - dovoljno je malo kreativnosti, strpljenja i nekoliko osnovnih alata.

U nastavku pročitajte praktične savjete kako da prevelike i premale stvari ponovo savršeno pristaju.

1. Prevelika odjeća – jednostavni trikovi za savršeno pristajanje

Ušivanje bez mašine

Ako nemate šivaću mašinu, igla i konac mogu biti dovoljni. Preokrenite odjeću naopačke, obilježite višak tkanine kredom i ušijte ručno sitnim bodovima. Ovo je odličan način da suzite bluze, majice ili suknje.

Pojačajte struk kaišem

Prevelike haljine ili tunike mogu izgledati moderno uz širok kaiš u struku. Ovo je najbrža prepravka koja ne zahtijeva šivenje.

Skratite rukave ili nogavice

Dugi rukavi i nogavice mogu da učine da odjeća izgleda 'tuđa'. Skratite ih i dobićete potpuno novi komad koji izgleda kao da je krojen za vas.

Velika majica

Izvor: Shutterstock

Dodajte vezice ili trake

Na leđa haljine ili tunike možete ušiti dvije trake koje se vezuju, čime lako prilagodite širinu komada svom tijelu.

2. Premala odjeća – trikovi za 'spas' omiljenih komada

Ubacite umetke od rastegljivog materijala

Ako vam je majica, suknja ili haljina preuska, dodajte umetke sa strane od elastičnog materijala. Osim što proširuje komad, može biti i zanimljiv modni detalj.

Produžite komad čipkom ili tkaninom

Premala suknja može dobiti novu dužinu i širinu dodavanjem čipkastog ili pamučnog dodatka pri dnu. Osim što rješavate problem veličine, dobijate i unikatni izgled.

Koristite 'layering' tehniku

Ako ne možete zakopčati jaknu ili sako, nosite ih otvorene preko laganih topova ili košulja. To vizuelno prikriva činjenicu da je komad manji.

Moderna devojka

Izvor: Maria Markevich/Shutterstock

3. Kreativno preuređenje – od starog do modernog

Nekad je najbolja opcija potpuno transformisati komad:

Haljinu pretvorite u suknju

Preveliku majicu skratite i napravite crop top

Farmerke koje su male u struku prepravite u torbu ili šorts

4. Bonus savjet: Pravilno čuvajte odjeću

Mnoge stvari se 'skupe' ili 'razvuku' zbog nepravilnog pranja. Uvijek pratite etiketu sa uputstvima i koristite mrežaste kese za osjetljive tkanine.

Odjeća koja vam ne pristaje ne mora završiti u kontejneru ili na dnu ormara. Uz malo truda i kreativnosti, preveliki i premali komadi mogu ponovo postati dio vaše garderobe, a vi ćete uštediti novac i dobiti jedinstveni stil.