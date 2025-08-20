logo
Kako da okrečite mali stan? Novi trik dizajnera čini prostor većim i luksuznijim

Autor mondo.ba
0

Novi trend u enterijeru: Šta je zapravo "kolor keping" i zašto dizajneri tvrde ovakvo krećenje čini male prostorije vizuelno većim?

Kako okrečiti mali stan Izvor: Shutterstock

Ako volite boje u enterijeru i planirate krečenje, sada je pravi trenutak da otkrijete tehniku "kolor keping" (engl. colour capping).

Dizajneri tvrde da upravo ovaj trend može vizuelno da poveća mali stan i da mu podari luksuzan izgled, a sve što vam je potrebno jesu različite nijanse iste boje.

Zamislite da zidovi i plafon u vašem stanu nisu odvojene površine, već jedno harmonično platno koje prostoriji daje osjećaj većeg i prozračnijeg ambijenta. Upravo to se postiže novom tehnikom krečenja koju preporučuju vodeći dizajneri enterijera - "kolor kepingom". Umjesto da koristite jednu nijansu, igrate se tonovima iste boje i postižete efekat koji prostoru daje sofisticirani izgled.

Ako volite "kolor drenčing" (engl. colour drenching), tojest ideju da se cijeli prostor oboji u istu nijansu, vreme je da upoznate "rođaka" – kolok keping. Ova tehnika krečenja postala je novi trik kojim se služe dizajneri kako bi prostor izgledao veće i elegantnije, a mnogi prognoziraju da će upravo ona biti sledeći veliki trend u bojenju zidova.

"Kolor keping podrazumijeva krečenje prostorije tonovima jedne boje koji postepeno postaju tamniji kako se penjete ka plafonu, čime se u dizajn uključuje i ‘peti zid’, odnosno plafon", objašnjava Helen Šo, stručnjak za boje.

Za razliku od "kolor drenčing" tehnike, gde se koristi jedna nijansa na svim površinama, "kolor keping" kombinuje više tonova iz iste palete. Tako se postiže slojevit, elegantan efekat: plafon u najtamnijoj nijansi, lajsne u srednjem tonu, a zidovi u najsvjetlijoj varijanti boje.

Igra nijansama unutar iste grupe boja daje prostoru dubinu i vizuelnu povezanost. "Kada se boja za krečenje zida upotrebi i na plafonu u malo tamnijoj nijansi, prostor dobija efekat obavijenosti i ujedno stvara optičku iluziju većeg prostora. Gornja polovina zidova besprekorno se stapa sa plafonom, koji tada deluje viši i udaljeniji", kaže Helen.

Ova tehnika ne samo da unosi sofisticiranost, već i podiže svaku prostoriju – od dnevne sobe, do spavaće ili trpezarije – dajući joj modernu i luksuznu notu.

 (MONDO) 

