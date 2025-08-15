Zavirite u luksuzni stan Novaka i Jelene Đoković u Beogradu – moderan dizajn, police u svakom kutku i posebno osmišljen prostor za opuštanje.

Izvor: Marechal Aurore/ABACA/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak i Jelena Đoković u Beogradu borave u svom stanu, luksuznoj nekretnini koju je Novakova supruga uredila tako da sve izgleda kao sa stranica magazina za uređenje doma.

Iako sa javnošću ne dijele svoju privatnost Novak i Jelena u nekoliko prilika objavili su po koju fotografiju iz svog beogradskog doma, dajući tako priliku Noletovim fanovima da vide, kako živi svjetski broj jedan u tenisu.

Ono što na prvi pogled privlači pažnju je da je dom Novaka i Jelene Đoković uređen zahvaljujući jednom triku za koji nam ne trebaju milioni, a koji svaki stan čini urednijim, praktičnijim i stilski organizovanijim.

Naime, po želji Novakove supruge cijeli stan ispunjen je različitim policama, koje predstavljaju dovoljno mjesta za odlaganje, što je svakom domu prijeko potrebno, a koje su uz malo stila pretvorene i u dekorativnu oazu, koja domu daje toplinu.

Cijeli prostor odiše svijetlim tonovima, zidovi su bijeli, dok je namještaj u dnevnom boravku takođe svijetao. Tamniji tonovi rezervisani su za trpezariju, te je trpezarijski sto, kao i polica za odlaganje, napravljena od tamnog drveta.

Veliki prozori u dom puštaju dosta svjetla, što prostoru daje veću dimenziju, a pored toga, stan je ispunjen najboljim savremenim osvjetljenjem.

Kućna biblioteka najlepši je kutak u porodičnom domu, kome Jelena posvećuje posebnu pažnju i uživa u čitanju omiljenih naslova smještena na udobnoj sofi.

Vidi opis Ovako izgleda stan Novaka i Jelene Đoković u Beogradu: Police na sve strane, moderne boje i kutak za opuštanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images / Dušan Milenković Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ATA / Dušan Milenković Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

(Story/ Lepa&Srećna)

