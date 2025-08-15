Zavirite u luksuzni stan Novaka i Jelene Đoković u Beogradu – moderan dizajn, police u svakom kutku i posebno osmišljen prostor za opuštanje.
Novak i Jelena Đoković u Beogradu borave u svom stanu, luksuznoj nekretnini koju je Novakova supruga uredila tako da sve izgleda kao sa stranica magazina za uređenje doma.
Iako sa javnošću ne dijele svoju privatnost Novak i Jelena u nekoliko prilika objavili su po koju fotografiju iz svog beogradskog doma, dajući tako priliku Noletovim fanovima da vide, kako živi svjetski broj jedan u tenisu.
Ono što na prvi pogled privlači pažnju je da je dom Novaka i Jelene Đoković uređen zahvaljujući jednom triku za koji nam ne trebaju milioni, a koji svaki stan čini urednijim, praktičnijim i stilski organizovanijim.
Naime, po želji Novakove supruge cijeli stan ispunjen je različitim policama, koje predstavljaju dovoljno mjesta za odlaganje, što je svakom domu prijeko potrebno, a koje su uz malo stila pretvorene i u dekorativnu oazu, koja domu daje toplinu.
Cijeli prostor odiše svijetlim tonovima, zidovi su bijeli, dok je namještaj u dnevnom boravku takođe svijetao. Tamniji tonovi rezervisani su za trpezariju, te je trpezarijski sto, kao i polica za odlaganje, napravljena od tamnog drveta.
Veliki prozori u dom puštaju dosta svjetla, što prostoru daje veću dimenziju, a pored toga, stan je ispunjen najboljim savremenim osvjetljenjem.
Kućna biblioteka najlepši je kutak u porodičnom domu, kome Jelena posvećuje posebnu pažnju i uživa u čitanju omiljenih naslova smještena na udobnoj sofi.
Ovako izgleda stan Novaka i Jelene Đoković u Beogradu: Police na sve strane, moderne boje i kutak za opuštanje
(Story/ Lepa&Srećna)