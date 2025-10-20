"Metod kofera" za garderober: Trik koji će vas zauvijek osloboditi nereda u ormaru

Ako ste i dalje zatrpani ljetnjim stvarima i nemate mjesta za zimsku garderobu, postoji jednostavan trik koji sve rješava. Stručnjaci otkrivaju takozvani metod kofera

Izvor: David Pereiras / Alamy / Profimedia

Ukoliko niste stigli da pospremite svoj ormar i pripremite ga za hladnije mjesece, sada je pravo vrijeme da to učinite. Jesen je savršen period da reorganizujete svoju garderobu, odložite ljetnje komade, proverite zimsku odjeću i stvorite uredan, pregledan prostor. Da biste ovaj posao obavili što lakše, koristite takozvani metod kofera.

Sređivanje ormana i klasifikovanje garderobe umije da bude težak i zamoran posao, pogotovo kada su vremenske prilike promjenljive – čas je 25 stepeni, a čas se temperatura približava nuli. Ipak, postoji nekoliko jednostavnih savjeta i trikova koji mogu da vam pomognu da pospremite garderober bez previše stresa.

Stručnjak Robin Antil iz kompanije podijelio je svoje najbolje savjete za sređivanje ormara. Prva stvar koju predlaže jeste ono što naziva "zamjena kofera". Kako jesen i zima dolaze, većina ljetnjih komada završi na dnu ormara, ali Antil savjetuje da ih ne ostavljate tako. Umjesto toga, tretirajte ih kao da ste na odmoru.

„Slažite odjeću u kofer, zatvorite ga patentnim zatvaračem i držite ispod kreveta ili na vrhu ormara. Kada dođe proljeće, otvaranje tog kofera biće kao otkrivanje male prodavnice pune sopstvenih stvari – sa tkaninama koje niste nosili mjesecima“, objašnjava Antil.

Izvor: Shutterstock

Prema njegovim riječima, ovaj trik odmah oslobađa prostor, pretvara sređivanje garderobe u prijatan ritual koji ćete praktikovati dva puta godišnje i potpuno eliminiše nered u ormaru.

Metod vešalica za preglednost garderobera

Pored „metoda kofera“, stručnjaci predlažu i „metod vješalica“, koji pomaže da vidite šta zaista nosite, a šta ne. Da biste ga isprobali, okrenite sve vešalice u ormaru u kontra smjeru.

Zatim, svaki put kada nešto obučete i vratite u ormar, okrenite tu vješalicu u pravilan položaj. Do decembra ćete jasno vidjeti koje komade često nosite, a koji samo zauzimaju prostor.

Odjeću koju niste nosili mjesecima možete da spakujete u kofer ili poklonite nekome kome je potrebna. Na taj način garderober ostaje pregledan, funkcionalan i pun komada koje zaista volite da nosite.

Tekst: Blic / Lepa&Srećna