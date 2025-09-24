logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napravite sami organizatore za ormare: Jeftinije je i lakše nego što mislite

Napravite sami organizatore za ormare: Jeftinije je i lakše nego što mislite

0

Saznajte kako sami napraviti praktične kutije i organizere za ormar. Jeftini DIY trikovi koji olakšavaju organizaciju odjeće, obuće i aksesoara u vašem domu.

Napravite sami organizatore za ormare Izvor: Kostikova Natalia/Shutterstock

Organizacija ormara može biti pravi izazov, posebno kada imate mnogo odjeće, obuće i aksesoara, a malo prostora. Umjesto da kupujete skupe kutije i organizere, možete ih napraviti sami kod kuće – brzo, jeftino i potpuno prilagođeno vašim potrebama. U ovom tekstu donosimo praktične ideje i savjete kako da vaš ormar bude uredan i pregledan.

Zašto su DIY kutije i organizeri bolji od kupovnih

  • Prilagođeni vašem prostoru: Sami birate veličinu i oblik, pa se sve savršeno uklapa u ormar ili fioku.
  • Ekonomični: Iskoristite materijale koje već imate kod kuće, poput kartona, starih kutija, platna ili papira.
  • Kreativni: Možete ih ukrasiti bojama, tapetama ili naljepnicama i time unijeti lični pečat u svoj prostor.

Materijali koji vam trebaju

Za jednostavne kutije i organizere mogu poslužiti:

  • Stari kartonski kutije ili kutije od cipela
  • Deblji papir, platno ili stari časopisi za oblaganje
  • Ljepak, selotejp ili spajalice
  • Makaze i lenjir
  • Dekorativni detalji: trakice, naljepnice, tkanine
Kartonska kutija
Izvor: krivoruch/Shutterstock

Kako napraviti jednostavnu kutiju za fioke

  1. Izmjerite dimenzije fioke ili ormara gdje želite kutiju.
  2. Iskoristite kartonsku kutiju odgovarajuće veličine.
  3. Prekrijte kutiju papirima, platnom ili tapetom.
  4. Ojačajte ivice selotejpom ili ljepkom.
  5. Dodajte etiketu sa sadržajem (npr. čarape, marame, aksesoari).

Trik: Kutije sa pregradama su odlične za male predmete poput nakita, kaiševa ili rukavica.

@customboxpackaginA practical storage box DIY tutorial.#diyproject#lifehacks#fyp#satisfying#handmade#cute#boxmaking#explore#diybox#diy#organiz♬ original sound - Be On Your Feelings

Organizeri od platna ili tkanine

  • Idealni za odjeću koja se lako gužva, poput majica i džempera.
  • Možete napraviti male torbice ili vrećice koje stanu u fioke ili police.
  • Platnene kutije sa pregradama su fleksibilne i lagane za premještanje.

Još nekoliko praktičnih ideja

  • Kutije za obuću: Stare kutije od cipela obložite papirom ili platnom i složite jednu na drugu u ormaru.
  • Viseći organizeri: Napravite džepove od platna i okačite ih sa unutrašnje strane vrata ormara.
  • Kutije za sezonsku odjeću: U veće kutije stavite ljetnju ili zimsku odjeću koju trenutno ne koristite i označite je.

Zaključak

Pravi organizatori i kutije mogu potpuno transformisati vaš ormar – odjeća i aksesoari postaju pregledni, a prostor uredan i funkcionalan. DIY kutije su praktične, jeftine i daju vam kreativnu slobodu da prilagodite organizaciju svom domu.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ormar odjeća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA