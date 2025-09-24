Napravite sami organizatore za ormare: Jeftinije je i lakše nego što mislite

Saznajte kako sami napraviti praktične kutije i organizere za ormar. Jeftini DIY trikovi koji olakšavaju organizaciju odjeće, obuće i aksesoara u vašem domu.

Izvor: Kostikova Natalia/Shutterstock

Organizacija ormara može biti pravi izazov, posebno kada imate mnogo odjeće, obuće i aksesoara, a malo prostora. Umjesto da kupujete skupe kutije i organizere, možete ih napraviti sami kod kuće – brzo, jeftino i potpuno prilagođeno vašim potrebama. U ovom tekstu donosimo praktične ideje i savjete kako da vaš ormar bude uredan i pregledan.

Zašto su DIY kutije i organizeri bolji od kupovnih

Prilagođeni vašem prostoru: Sami birate veličinu i oblik, pa se sve savršeno uklapa u ormar ili fioku.

Sami birate veličinu i oblik, pa se sve savršeno uklapa u ormar ili fioku. Ekonomični: Iskoristite materijale koje već imate kod kuće, poput kartona, starih kutija, platna ili papira.

Iskoristite materijale koje već imate kod kuće, poput kartona, starih kutija, platna ili papira. Kreativni: Možete ih ukrasiti bojama, tapetama ili naljepnicama i time unijeti lični pečat u svoj prostor.

Materijali koji vam trebaju

Za jednostavne kutije i organizere mogu poslužiti:

Stari kartonski kutije ili kutije od cipela

Deblji papir, platno ili stari časopisi za oblaganje

Ljepak, selotejp ili spajalice

Makaze i lenjir

Dekorativni detalji: trakice, naljepnice, tkanine

Kartonska kutija

Izvor: krivoruch/Shutterstock

Kako napraviti jednostavnu kutiju za fioke

Izmjerite dimenzije fioke ili ormara gdje želite kutiju. Iskoristite kartonsku kutiju odgovarajuće veličine. Prekrijte kutiju papirima, platnom ili tapetom. Ojačajte ivice selotejpom ili ljepkom. Dodajte etiketu sa sadržajem (npr. čarape, marame, aksesoari).

Trik: Kutije sa pregradama su odlične za male predmete poput nakita, kaiševa ili rukavica.

Organizeri od platna ili tkanine

Idealni za odjeću koja se lako gužva, poput majica i džempera.

Možete napraviti male torbice ili vrećice koje stanu u fioke ili police.

Platnene kutije sa pregradama su fleksibilne i lagane za premještanje.

Još nekoliko praktičnih ideja

Kutije za obuću: Stare kutije od cipela obložite papirom ili platnom i složite jednu na drugu u ormaru.

Stare kutije od cipela obložite papirom ili platnom i složite jednu na drugu u ormaru. Viseći organizeri: Napravite džepove od platna i okačite ih sa unutrašnje strane vrata ormara.

Napravite džepove od platna i okačite ih sa unutrašnje strane vrata ormara. Kutije za sezonsku odjeću: U veće kutije stavite ljetnju ili zimsku odjeću koju trenutno ne koristite i označite je.

Zaključak

Pravi organizatori i kutije mogu potpuno transformisati vaš ormar – odjeća i aksesoari postaju pregledni, a prostor uredan i funkcionalan. DIY kutije su praktične, jeftine i daju vam kreativnu slobodu da prilagodite organizaciju svom domu.

(Lepa i srećna/Mondo)