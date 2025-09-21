Kako da čuvate sezonsku odjeću u malom stanu? Ovi trikovi štede prostor i čuvaju garderobu

Male kvadrature više nisu problem! Otkrijte praktične savjete za skladištenje sezonske odjeće koji štede prostor, olakšavaju organizaciju i čuvaju garderobu.

Izvor: Caterina Trimarchi/Shutterstock

U malim stanovima često se suočavamo s problemom gdje odložiti sezonsku odjeću kada nije u upotrebi. Kako izbjeći nered i sačuvati garderobu na pravilan način? Donosimo ti praktične savjete i trikove koji će ti pomoći da maksimalno iskoristiš prostor, a garderoba ostane uredna, čista i spremna za sljedeću sezonu.

1. Koristi vakuumske kese za odjeću

Vakuumske kese značajno smanjuju zapreminu garderobe i štite je od prašine, vlage i neprijatnih mirisa. Idealne su za debele džempere, jakne i zimske kapute. Čuvaj ih na policama, ispod kreveta ili u ormarima. Dodatni plus je što ih lako možeš označiti markerom npr. "zima 2025", kako bi brzo pronašla prave komade.

Vakuum kese štede prostor za odlaganje

Izvor: Vershinin89/Shutterstock

2. Iskoristi prostor ispod kreveta

Prostor ispod kreveta često ostaje neiskorišćen. Nabavi niske kutije ili specijalne torbe za odlaganje odjeće koje se lako vade i vraćaju nazad. Ovako oslobađaš dragocjeni prostor u ormaru, a odjeća ostaje zaštićena od prašine.

Odlaganje stvari ispod kreveta

Izvor: Fotomoment001/Shutterstock

3. Pametna upotreba visine ormara

Visoke police u ormarima su idealne za sezonsku odjeću koju trenutno ne koristiš. Stvari koje rijetko nosiš možeš staviti u kutije ili platnene torbe i rasporediti po višim nivoima. Ako je moguće, označi kutije slikama ili natpisima kako bi uvijek znala šta se gdje nalazi.

Iskoristite pametno svaku policu u ormaru

Izvor: we.bond.creations/Shutterstock

4. Korišćenje vrata ormara ili zidova

Postoje specijalni držači i kuke koje možeš montirati na vrata ormara ili zidove. Savršeni su za šalove, kaiševe, kape i druge manje komade odjeće. Tako oslobađaš prostor u fiokama, a sve sitnice ostaju pregledne i lako dostupne.

Čiviluk na zidu

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

5. Rotiraj garderobu po sezoni

Praksa je da garderobu mijenjaš sezonski i da dio koji trenutno ne koristiš spakuješ i odložiš. Ovako imaš više prostora za aktuelne komade i lakše se organizuješ. Takođe, povremeno pregledaj staru garderobu – možda neke stvari više ne nosiš i možeš ih donirati ili prodati.

Pakovanje sezonske odeće

Izvor: Shutterstock

6. Čuvaj odjeću u odgovarajućim uslovima

Za pravilno skladištenje, garderobu drži na suvom i tamnom mjestu. Koristi osvježivače prostora ili kesice sa lavandom da izbjegneš neprijatne mirise i moljce. Za vunene i delikatne materijale posebno obrati pažnju – dobro je koristiti papir ili platnene torbe koje dišu.

Lavanda u ormaru

Izvor: Shutterstock

7. Koristi organizatore za male komade odjeće

Za čarape, donji veš, rukavice ili kaiševe, praktično je koristiti male kutije, platnene organizatore ili pregrade u fiokama. Tako sve ima svoje mjesto, a pretrpanost se smanjuje.

Organizator za sitne stvari u ormaru

Izvor: Kostikova Natalia/Shutterstock

9. Etikete i vizuelna organizacija

Označavanje kutija i torbi je ključno – bilo da koristiš naljepnice, papirne etikete ili fotografije sadržaja. Kada odjeću vraćaš na mjesto, odmah vidiš gdje šta ide i štediš vrijeme pri traženju.

Uz ove jednostavne trikove i savjete, čak i najmanji stan može postati funkcionalan i uredan prostor, gdje će sezonska odjeća biti lako dostupna, čista i spremna za sljedeću sezonu. Pametna organizacija čini život jednostavnijim, a garderobu dugotrajnijom.

(Lepa i srećna/Mondo)