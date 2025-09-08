Spakujte ljetnju garderobu za tren oka: Pripremite plakar za jesen bez muke

Kako najlakše i najbrže spakovati ljetnju garderobu i pripremiti plakar za jesen

Izvor: Shutterstock

Kako se jesen polako približava, vrijeme je da pripremite garderobu za hladnije dane, ali i da ne zaboravite na posljednje tople dane koji nas još očekuju.

Spremanje ormara i pakovanje odjeće jeste veliki posao, ali uz pravi sistem možete brzo, praktično i pregledno da organizujete ljetnju odjeću, tako da kasnije lako pronađete šta vam treba za proljeće.

1. Pripremite prostor i materijal

Prije nego što počnete da vadite stvari iz ormara, napravite prostor za sortiranje i pripremite potrebne materijale: kutije ili platnene torbe, vakuum kese, marker ili naljepnice za označavanje i papir za zaštitu odjeće od prašine i moljaca.

Podijelite garderobu u tri gomile:

Stvari koje ćete nositi do kraja sezone

Stvari koje ćete spakovati

Odjeća koju više ne nosite (donirajte ili reciklirajte)

Ovaj sistem vam omogućava da radite brzo i da izbjegnete haos u plakaru.

2. Ostavite garderobu za posljednje tople dane

Ne treba odmah spakovati svu ljetnju odjeću – još nas čekaju topli dani. Spakujte ljetnje haljine bez rukava, šortseve, majice bez leđa. Ostavite:

Nekoliko laganih haljina i suknji

Majice kratkih rukava

Tanje džempere i lagane jakne za večeri

Sandale i patike koje često nosite ljeti

Kupaće kostime koje ćete nositi i zimi - na bazenu

Sve ove stvari stavite na dohvat ruke, da vam ne treba pretraživati kutije usred hladnijih dana. Osim haljina i majica, obratite pažnju i na donji dio garderobe:

Lagane ljetnje pantalone – ostavite svega nekoliko pari koje su udobne za prelazni period ili tople večeri. Najbolje ih postavite u srednji dio ormara, da vam budu pri ruci.

Farmerke – klasične farmerke mogu ostati u ormaru tokom cijele jeseni i zime, jer su univerzalne i lako se kombinuju sa džemperima i jaknama. Uvijek treba da su vam pri ruci ona dva-tri para koje često nosite. Međutim, korisno je i da složite vertikalno spakovane farmerke u kutiju pa da uvijek one koje ste posljednje nosili i oprali složite na kraj, a sljedeće uzmete prve u redu. Tako ćete rotirati modele i praviti raznovrsnije modne kombinacije.

Trenerke – ostavite par udobnih setova za kuću ili vježbanje, jer su i dalje korisni dok su dani još topli.

Sve ostale pantalone koje nisu sezonski aktuelne, npr. ljetnje lanene pantalone ili lagane šorts pantalone, spakujte u kutije ili platnene torbe. Na kutiji označite „Ljetnje – ne nosim sada“, kako biste ih kasnije brzo našli za proljeće.

Izvor: Shutterstock

3. Kako spakovati ostatak ljetnje garderobe

Ostatak ljetnje odjeće sortirajte po tipovima: haljine, majice, šortsevi, suknje, kupaći kostimi. Presavijajte ih pažljivo, kako bi zauzimali što manje prostora.

Za odjeću od pamuka ili lana koristite kutije ili platnene torbe, dok sintetičke stvari mogu ići u vakuum kese. Ubacite lavandu kako biste zaštitili odjeću od moljaca i neprijatnih mirisa.

Označite kutije i torbe, npr. „Ljetnje – ne nosim sada“, „Proljeće – lagana odjeća“, „Zima – debele jakne“. Tako ćete kasnije lako pronaći šta vam treba.

4. Organizacija u plakaru

Stvari koje ćete nositi do kraja sezone postavite u srednji dio ormara ili u prednji dio fioka. Spakovane kutije stavite na vrh plakara ili ispod kreveta.

Ovaj raspored omogućava vam da uvijek imate pri ruci odjeću za tople dane, dok je sve ostalo uredno poslagano i lako dostupno kada promijenite sezonu.

5. Kako kasnije brzo pronaći proljećne stvari

Napravite sistem po kutijama:

Kutija 1: Haljine i suknje za proljeće

Haljine i suknje za proljeće Kutija 2: Lagani džemperi i bluze

Lagani džemperi i bluze Kutija 3: Ljetnji dodaci (šeširi, šalovi, lagane jakne)

Označite kutije spolja i slikajte telefonom, a slike nazovite brojem kutije. Tako ćete se lakše snalaziti.

Izvor: Shutterstock

6. Brzi trikovi za uštedu vremena

Grupisanje po tipu odjeće – sve haljine u jednu kutiju, sve šortsevi u drugu.

Vakuum kese za velike stvari – plahti, velike haljine i lagane jakne zauzimaju mnogo manje mjesta.

Pravilno sortiranje i pakovanje ljetnje garderobe omogućava vam da uživate u posljednjim toplim danima, a da priprema ormara za jesen bude jednostavna i brza. Kada budete željeli da izvadite proljećnu odjeću, sve će biti pregledno i lako dostupno.

Uz malo organizacije, vaš ormar može postati funkcionalan i pregledan, a vi oslobođeni stresa oko traženja garderobe u posljednjem trenutku.



(Lepa i srećna/Mondo)