Metoda "obrnuti ofinger" čisti ormare lakše nego ikad: Trik sa kojim se zauvijek rješavate nepotrebne odjeće

Ovaj jednostavan trik pomaže vam da jasno vidite šta zaista nosite, a šta vam samo zauzima prostor.

Izvor: Maria Gladkova/Shutterstock

Metoda obrnutih ofingera pokazuje vam šta zaista nosite, a šta samo zauzima prostor u ormaru.

Dovoljno je da sve ofingere okrenete naopako i pratite nošenje tokom jedne sezone.

Nakon isteka roka, lako se oslobađate odjeće koju niste obukli nijednom.

Nova godina često donosi novu energiju i jasniju sliku o tome kako želite da izgledate i funkcionišete u mjesecima koji dolaze. Ako vam je cilj da sredite garderober i riješite se odjeće koja samo stvara nered, metoda obrnutih ofingera može vam biti izuzetno korisna. Ona na vrlo jasan način pokazuje šta zaista nosite, a šta stoji netaknuto.

Šta je metoda "obrnutih ofingera"?

Ali Likatа, vlasnica i glavna organizatorka kompanije "The Curated Home Company", objašnjava da je u pitanju jednostavna metoda za raščišćavanje garderobera koja počinje tako što sve ofingere okrenete naopako.

"Svaki put kada obučete neki komad garderobe, nakon pranja ga vraćate u ormar sa ofingerom okrenutim u pravilnom smjeru. Poslije nekoliko mjeseci ili jedne sezone, sve što je i dalje okačeno naopako jasno pokazuje šta niste nosili", objašnjava ona za RealSimple.

Ova metoda vam omogućava da bez dileme vidite koja odjeća ima smisla u vašem ormaru, a koja samo zauzima prostor. Iako je vrlo jednostavna, nekoliko koraka može je učiniti još efikasnijom.

Žena razvrstava odeću

Izvor: Shutterstock

Kako da primijenite metodu obrnutih ofingera – korak po korak

Odredite jasan vremenski okvir

Prije nego što počnete, odlučite koliko dugo ćete primjenjivati ovu metodu. Profesionalni organizatori preporučuju period od tri do šest mjeseci ili jednu sezonu. Dobar savjet je da datum evaluacije upišete u kalendar.

Izvadite svu odjeću i napravite prvu selekciju

Iznesite svu garderobu iz ormara i odmah uklonite komade koji su oštećeni, flekavi ili koje sigurno više ne želite da nosite. Ovo je i idealan trenutak da odvojite sezonsku odjeću i fokusirate se samo na aktuelnu.

Okačite preostalu odjeću naopako

Sve komade koje zadržavate vratite u ormar tako da su ofingeri okrenuti unazad.

Nakon nošenja, okrenite ofinger

Svaki put kada obučete neki komad i vratite ga u ormar, okrenite ofinger u pravilan smjer – i to samo ako ste ga zaista nosili.

Slaganje odeće na ofingere

Izvor: NT_Studio/Shutterstock

Evaluacija po isteku roka

Kada prođe dogovoreni period, izvadite sve komade koji su ostali okačeni naopako. Zapitajte se:

Da li mi dobro stoji?

Da li se dobro osjećam dok ga nosim?

Da li je zastario, neudoban ili čeka popravku koja se nikad ne desi?

Donirajte ili prodajte odjeću koju niste nosili

Komade koje niste nosili što prije donirajte ili prodajte, kako biste oslobodili prostor u ormaru – i u glavi.

Dodatni savjeti za uspjeh

Fokusirajte se na aktuelnu sezonu

Ova metoda daje najbolje rezultate ako se započne na početku sezone. Zimsku garderobu nema smisla procjenjivati usred ljeta. Odjeću van sezone spakujte u kutije ili kese.

Nered u ormaru

Izvor: Shutterstock

Ne razvlačite rok

Predugačak vremenski okvir može ubiti motivaciju. Tri mjeseca su često idealna mjera.

Izbacite emocije iz procesa

Skupe stvari, pokloni ili odjeća "za svaki slučaj" često ostaju nenoseni. Kada jasno vidite šta niste obukli, lakše je da se od toga oprostite.

Budite dosljedni

Pravilo je jednostavno: nosili ste – okrenite ofinger. Niste nosili – ostaje kako jeste. Bez izuzetaka.

Cilj ove metode je, kako kažu organizatori, garderober pun odjeće koja vam pristaje, u kojoj se dobro osećate i koja vam zaista služi u svakodnevnom životu.

