5 grešaka koje uništavaju zimsku garderobu: Jeftin trik čuva džempere

Debeli džemperi, kardigani, vuneni kaputi i trikotažni kompleti unose posebnu toplinu u naš stil, ali upravo oni najbrže pokazuju znakove propadanja. Evo kako da to spriječite.

Izvor: Shutterstock

Zima je sezona za mnoge najlepših, ali i najosetljivijih komada garderobe. Debeli džemperi, kardigani, vuneni kaputi i trikotažni kompleti unose posebnu toplinu u naš stil, ali upravo oni najbrže pokazuju znakove propadanja: grudvice, istezanje, skupljanje i gubitak forme. Ako vam se čini da vam zimska garderoba traje jedva jednu sezonu, problem najčešće nije u kvalitetu odjeće, već u pogrešnom održavanju.

Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi iz dobre namjere pravi iste greške koje dugoročno uništavaju prirodna vlakna.

1. Pretjerano pranje je najveći neprijatelj vune

Jedna od najčešćih grešaka je pranje džempera poslije svakog nošenja. Vuna i kašmir to ne podnose dobro. Čestim pranjem vlakna slabe, tanje se i brže nastaju grudvice. Prirodna vlakna sadrže lanolin, prirodno ulje koje ima sposobnost samoočišćenja i štiti tkaninu.

Savjetuju se da ih ređe perete i to, idealno, ručno. Ako koristite veš-mašinu, birajte isključivo program za vunu ili osjetljive tkanine, hladnu vodu i deterdžent namenjen prirodnim vlaknima. Uvijek provjerite etiketu i preporučeni način održavanja.

2. Ne odbacujte džempere zbog grudvica

Kuglice na džemperima nastaju usled trenja – torbe, ruksaka, kaputa ili sedišta u prevozu. Iako djeluju kao znak istrošenosti, one nisu kraj za omiljeni komad. Upravo suprotno.

šišanje džempera

Izvor: Shutterstock

Stručnjaci preporučuju korišćenje brijača ili češlja za tkaninu. Čim primetite prve kuglice, položite džemper na ravnu podlogu i laganim, kratkim potezima ih uklonite. Ostatke dlačica možete pokupiti ljepljivom trakom. Redovno uklanjanje spriječava dalje propadanje tkanine i produžava vijek odjeće.

3. Perete prevrnute džempere, ali bez dodatne zaštite

Okretanje odjeće naopako prije pranja jeste dobra navika, ali često nije dovoljna. Tokom centrifuge dolazi do trenja koje i dalje oštećuje vlakna.

Najbolje rješenje je mrežasta vrećica za pranje. Ona dodatno štiti tkaninu, smanjuje mehanički stres i čuva spoljašnji izgled džempera, kardigana i pletenih haljina.

4. Od vruće vode se džemperi skupe

Topla, pa čak i mlaka voda može trajno da uništi vunene i kašmirske komade. Skupljanje je često nepovratno, a odjeća izgubi oblik i dužinu.

Za pranje i ispiranje koristite isključivo hladnu vodu. Fleke rješavajte lokalno, blagim sredstvom i bez potapanja cijelog komada.

Bonus trik: U vodu za ispiranje dodajte malu količinu običnog šampona ili regeneratora za kosu. Ovaj jednostavan trik omekšava vlakna, vraća elastičnost i čini tkaninu prijatnijom na dodir.

5. Cijeđenjem i sušenjem na vješalici se uništava oblik

Poslije pranja, mnogi instinktivno cijede džempere ili ih kače na vješalicu. To je jedna od najštetnijih navika. Mokra vuna je teška i pod sopstvenom težinom se isteže.

Umjesto toga, komad nježno iscijedite rukama, položite ga na peškir, urolajte kako biste izvukli višak vode, a zatim sušite ravno, na suvoj podlozi. Sušilicu izbjegavajte u potpunosti – ona gotovo sigurno dovodi do skupljanja i oštećenja vlakana.