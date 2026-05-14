Ako ste umorni, a želite da zablistate, obucite neku od ove 3 boje: Stilisti tvrde da odmah osvježavaju izgled

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Stilisti otkrivaju koje 3 boje treba da nosimo kada smo umorni. Ove nijanse podižu raspoloženje, osvežavaju ten i čine da izgledate odmornije.

Boje odjeće koje osvježavaju izgled Izvor: antoniodiaz/Shutterstock

  • Kada ste umorni, određene boje mogu učiniti da izgledate svježije i energičnije.
  • Stilisti izdvajaju žutu, braon i bordo kao najbolje izbore.
  • Ove nijanse podižu raspoloženje, osvetljavaju ten i ostavljaju bolji utisak.

Ideja je da nosite boje koje vas čine srećnim i energičnim, zajedno sa nijansama koje osvjetljavaju ten i čine da izgledate manje umorno. Nešto je teorija boja, nešto je subjektivni utisak, ali u svakom slučaju ovo je zabavan način da eksperimentišete sa modom.

Žuta

Počnimo sa žutom, najsunčanijom i najveselijom bojom.

  • Žuta se naziva bojom sunca sa veoma dobrim razlogom; to je živahna, vesela boja koja odmah privlači pažnju i povezana je sa osjećajem optimizma, kreativnosti i topline – navodi Julija Puhalskaja, modna stilistkinja za Real Simple.

Ona dodaje da istraživanja psihologije boja pokazuju da žuta može pomoći u stimulaciji nervnog sistema, pa čak i podstaći oslobađanje serotonina, što daje energizujući efekat.

Žute cipele na štiklu
Izvor: Vladislav Rchuk/Shutterstock

Braon

Ovo možda nije prva nijansa koja vam pada na pamet kao boja za podizanje raspoloženja, ali je odličan izbor kada ste umorni iz više razloga.

  • Braon je zemljana, stabilizujuća boja koja stvara osjećaj uzemljenja – ističe Danijel O’Konel, stilistkinja poznatih ličnosti.

Kada ste umorni, nošenje braon boje može pomoći da se osjećate mirnije, usredsređenije i manje iscrpljeno. Zemljani tonovi se povezuju sa osjećajem sigurnosti i stabilnosti.

Savjet za stil: Kombinujte braon sa svjetlijom nijansom, poput bordo boje, za dodatno osvježenje, pišu Novosti.

žena u braon haljini
Izvor: Shutterstock

Bordo

Ako vam crvena djeluje previše upadljivo, odlučite se za njenu smireniju verziju – bordo. Ova duboka crvena nijansa sa ljubičastim i smeđim podtonovima djeluje elegantno i efektno, bez pretjerane upadljivosti.

  • Bordo nosi mnoge energične kvalitete crvene – privlači pažnju i smjela je, ali sa više topline i dubine, što može pomoći kada ste umorni jer daje suptilan podsticaj bez agresivnog utiska – kaže O’Konel.

