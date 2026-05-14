Ako ste umorni, a želite da zablistate, obucite neku od ove 3 boje: Stilisti tvrde da odmah osvježavaju izgled

Stilisti otkrivaju koje 3 boje treba da nosimo kada smo umorni. Ove nijanse podižu raspoloženje, osvežavaju ten i čine da izgledate odmornije.

Kada ste umorni, određene boje mogu učiniti da izgledate svježije i energičnije.

Stilisti izdvajaju žutu, braon i bordo kao najbolje izbore.

Ove nijanse podižu raspoloženje, osvetljavaju ten i ostavljaju bolji utisak.

Ideja je da nosite boje koje vas čine srećnim i energičnim, zajedno sa nijansama koje osvjetljavaju ten i čine da izgledate manje umorno. Nešto je teorija boja, nešto je subjektivni utisak, ali u svakom slučaju ovo je zabavan način da eksperimentišete sa modom.

Žuta

Počnimo sa žutom, najsunčanijom i najveselijom bojom.

Žuta se naziva bojom sunca sa veoma dobrim razlogom; to je živahna, vesela boja koja odmah privlači pažnju i povezana je sa osjećajem optimizma, kreativnosti i topline – navodi Julija Puhalskaja, modna stilistkinja za Real Simple.

Ona dodaje da istraživanja psihologije boja pokazuju da žuta može pomoći u stimulaciji nervnog sistema, pa čak i podstaći oslobađanje serotonina, što daje energizujući efekat.

Braon

Ovo možda nije prva nijansa koja vam pada na pamet kao boja za podizanje raspoloženja, ali je odličan izbor kada ste umorni iz više razloga.

Braon je zemljana, stabilizujuća boja koja stvara osjećaj uzemljenja – ističe Danijel O’Konel, stilistkinja poznatih ličnosti.

Kada ste umorni, nošenje braon boje može pomoći da se osjećate mirnije, usredsređenije i manje iscrpljeno. Zemljani tonovi se povezuju sa osjećajem sigurnosti i stabilnosti.

Savjet za stil: Kombinujte braon sa svjetlijom nijansom, poput bordo boje, za dodatno osvježenje, pišu Novosti.

Bordo

Ako vam crvena djeluje previše upadljivo, odlučite se za njenu smireniju verziju – bordo. Ova duboka crvena nijansa sa ljubičastim i smeđim podtonovima djeluje elegantno i efektno, bez pretjerane upadljivosti.

Bordo nosi mnoge energične kvalitete crvene – privlači pažnju i smjela je, ali sa više topline i dubine, što može pomoći kada ste umorni jer daje suptilan podsticaj bez agresivnog utiska – kaže O’Konel.

