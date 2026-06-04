Sjećanje na velikana: „Sve o Kralju po imenu Petar“ na Teatar festu

U okviru pratećeg programa Teatar festa „Petar Kočić“, u petak, 5. juna, sa početkom u 12 časova, na Sceni „Petar Kočić“ biće prikazan dugometražni dokumentarni film „Sve o Kralju po imenu Petar“.

Izvor: NPRS

Ovaj dokumentarni ostvaraj posvećen je jednom od najvećih imena srpskog glumišta, Petru Kralju, umjetniku koji je obilježio pozorišnu, filmsku i televizijsku scenu regiona. Tokom bogate karijere, Kralj je više od 3.000 puta stao pred pozorišnu publiku, dok je ostvario preko 200 uloga u filmovima, televizijskim serijama i dramama.

Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima se izdvajaju čak četiri nagrade za životno djelo. Najveći dio svoje pozorišne karijere proveo je na sceni Ateljea 212, gdje mala scena danas nosi njegovo ime.

Nakon projekcije filma biće upriličen razgovor sa autorkom filma Anitom Panić, rediteljkom Milicom Kralj, kćerkom Petra Kralja, kao i Aleksandrom Stojkovićem, nekadašnjim studentom proslavljenog glumca.

Ovaj događaj predstavlja priliku da se publika prisjeti umjetničkog nasljeđa Petra Kralja i upozna sa detaljima iz njegovog života i stvaralaštva kroz svjedočenja njegovih najbližih saradnika i članova porodice.

(Mondo)