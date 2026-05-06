Elegantan modni komad koji svi pamte ponovo je hit: Nosi se uz farmerke i sakoe

Bluze sa mašnom vraćaju se kao veliki proljećni trend. Evo kako da ih nosite i uklopite u moderne dnevne kombinacije.

Bluze sa mašnom ponovo su hit trend ovog proljeća.

Nose se uz farmerke, sakoe i jednostavne pantalone.

Spajaju ženstvenost, eleganciju i moderan stil.

Bluze sa mašnom ove sezone ponovo su u centru pažnje, ali u znatno modernijem i opuštenijem izdanju nego ranije. Riječ je o komadu koji ima snažno uporište u modnoj istoriji, posebno u estetici sedamdesetih godina, ali današnje kolekcije ga reinterpretiraju tako da odgovara savremenom načinu oblačenja.

Povratak ovog detalja nije slučajan, već dio šireg trenda naglašene ženstvenosti koji dominira modnim pistama posljednjih sezona.

Povratak na modne piste i u savremeni stil

Važnu ulogu u ponovnom popularizovanju ovog komada imao je i brend Saint Laurent, gdje je dizajner Entoni Vakerelo u kolekcijama za jesen/zimu 2023. i proljeće/ljeto 2024. predstavio brojne varijante bluza sa mašnom u laganim, prozirnim materijalima, u kombinaciji sa oštrim krojevima i minimalističkim siluetama.

Sličan pravac vidljiv je i kod brenda Chloé, gdje je nova kreativna direktorka Šemena Kamali u kolekciji za jesen/zimu 2024. dodatno naglasila romantičnu boho estetiku, u kojoj su bluze sa mašnom imale važnu ulogu. Ovi primjeri jasno pokazuju da se ovaj komad ponovo vratio kao relevantan dio savremene garderobe.

Kako se nose danas

Ono što ovaj trend čini zanimljivim jeste način na koji se bluze sa mašnom danas stilizuju. One više nisu rezervisane samo za formalne ili poslovne kombinacije, već se lako uklapaju u svakodnevni stil.

Najčešće se kombinuju sa:

farmerkama ravnog kroja

oversajz sakoom

jednostavnim pantalonama

Na taj način postiže se balans između romantičnog i modernog, što ih čini veoma nosivim u različitim prilikama.

Mašna kao detalj koji mijenja stil

Mašna se danas nosi znatno slobodnije nego ranije. Umjesto strogo vezanog detalja, često je opuštena, lagano razvezana ili spuštena, što cijelom autfitu daje ležerniji izgled, piše Fashion.hr.

Materijali takođe imaju važnu ulogu. Svila, šifon i viskoza naglašavaju mekoću i pokret, dok pamuk daje strukturu i pogodniji je za dnevne kombinacije.

Trend koji spaja eleganciju i svakodnevicu

Bluze sa mašnom ove sezone postaju komad koji uspješno spaja estetiku i funkcionalnost. Dovoljno su upečatljive da podignu jednostavan autfit, ali i dovoljno univerzalne da se lako uklapaju u različite stilove. Zato ih sve češće viđamo i na modnim pistama i u svakodnevnim kombinacijama.