Aleksandra Prijović u Parizu, prošetala stajling od 8.750 € (Foto)

Aleksandra Prijović u Parizu, prošetala stajling od 8.750 € (Foto)

Aleksandra Prijović trenutno boravi u Parizu kako bi napunila baterije pred izlazak novog albuma, koji je planiran za jun.

Aleksandra Prijović trenutno boravi u Parizu kako bi napunila baterije pred izlazak novog albuma, koji je planiran za jun.

Prija se kratkim predahom pohvalila i na Instagramu, a kako je poznata po dobrom ukusu kada je riječ o modi, na sebi je tokom šetnje imala modele francuskih dizajnera.

Nosila je cipele iz najnovije kolekcije brenda "Šanel" od 900 evra, "Sen Loran" crni sako i farmerke od 2.900 i 950 evra, kao i "Šanel" tašnicu od 4.000 evra. Dakle, Prija je za šetnju francuskim ulicama iskeširala ni manje ni više nego 8.750 evra.

Inače, ona je prethodnog vikenda, i to baš na Vaskršnje veče, održala veliki koncert. Tada je pjevala u hali u Aleksandrovcu, a ni tamo nije štedjela kad je o stajlingu riječ.

Prijovićeva je tom prilikom bila u zlatnom odijelu brenda "Tom Ford". Cijena blejzera, kako se može vidjeti na sajtu pomenutog brenda, jeste 4.800 evra, pantalona 1.700, a crnih salonki sa zlatnim detaljima 860 evra.

Uz njih je ponijela "Hermes" minđuše od 690 evra. Sve ukupno 8.050 evra. Prostom računicom dolazi se do sume od 16.800 evra za ova dva izdanja u kojima je publika mogla da vidi pjevačicu u samo nekoliko dana.

Prijovićka o duetu sa Konstantinosom Argirosom i Jakovom Jozinovićem: Prvi put i o napadima na hrvatskog pevača
