Najpopularnija balada Aleksandre Prijović bila je namijenjena drugom pjevaču: Filip Živojinović je za njega napisao hit

Pjesmu "Sve po starom" Filip Živojinović napisao je za poznati bend.

Pjesma "Sve po starom“ Aleksandre Prijović danas ima 58 miliona pregleda na Jutjubu, ali malo ko zna da je ovaj veliki hit koji je napisao njen suprug Filip Živojinović, bio namijenjen nekom drugom.

Aleksandra, koja je poput još nekih pjevačica počela da snima vlogove, nikada nije krila koliko je emotivno vezana za pjesmu "Sve po starom". Ipak, na jednom od koncerata je otkrila da ova numera nije bila namijenjena njoj.

Ovaj hit uradio je Prijin suprug i to za Leksington bend. Međutim, završila je kod Aleksandre.

Prija sve otkrila

"Pjesma 'Sve po starom' pisana je za Bokija", rekla je Prija na jednom koncertu i obratila se pjevaču popularne grupe.

"Boki, samo da ti kažem, kakve vi pjesme imate, pa valjda i ja zaslužujem jednu ovakvu".

Iako je pjesma bila namijenjena Bojanu iz Leksington benda, na kraju je završila kod Prije i postala veliki hit.

Bojanova supruga dodatno je podgrijala priču kada je podelila snimak sa Aleksandrinog koncerta uz poruku:

"Nije kome je rečeno, već kome je suđeno"

Iako se ranije nije oglašavao o ovoj temi, Bojan Vasković je za Grand govorio o uspjehu Aleksandre Prijović.

"Mislim da sve vezano za Aleksandru nije fenomen, već je sve zasluženo! Pet Arena u Zagrebu, tri Arene u Beogradu, to mogu samo najveće zvijezde. Ona je primer mlađim generacijama i kompletna je zvijezda", rekao je Bojan.

Pjevač se osvrnuo i na komentare da je Prija rođena pod srećnom zvijezdom.

"Ne postoji stvar koja se desi slučajno. Sve je po zasluzi. Postoje činjenice, a ne samo slučajnosti", rekao je Vasković.

Favorit

Podsjetimo, Miša Mijatović nedavno se za Scandal prisetio kada je bio u žiriju "Zvezda Granda" i to u sezoni u kojoj se takmičila Aleksandra.

"U toj prvoj postavi žirija bili smo Bosanac, Steva i ja. Steva Simeunović je kompozitor i vrhunski čovjek i muzičar. Bosanac je takođe jedan od najboljih, po mom mišljenju, producenata i harmonikaša, da ne pričam i aranžera i kompozitora. Pokojni Saša Popović izabrao je nas trojicu da budemo u žiriju. Mi smo tada odlučivali o svemu. Davale su se ocjene, kao na Evroviziji. Niko nije mogao da povjeruje da će ona tako brzo postati tolika zvijezda.

To se događa jednom u sto godina. To se nije desilo ni Breni, ni Čoliću, ni mnogim drugim velikim zvijezdama da tako naglo eksplodiraju. Odličan je pjevač, tu nema spora. Samo kažem da se to dogodilo na način koji se veoma rijetko dešava, možda čak nikad. Odmah sam čuo da ima trilere, da je talentovana, čak i pretalentovana. Pjevala je vrhunski. Tada je ona bila moja favoritkinja. Najbolja. Mi smo nju hvalili i davali joj sve dvanaestice, ona je bila jedina. I Saša se složio sa nama, ne mogu da griješim dušu", rekao je.

"U četvrtom krugu dolazi Aleksandra. Ona je živjela u Belom Manastiru. Tako je i sama pričala, to nije nikakva sramota. Nije bila baš imućna, morala je da pjeva i radi. I majka je bila uz nju. Ja to pričam kao nešto pozitivno. Ona je prethodnu noć pjevala do tri ili četiri ujutru i došla je direktno na snimanje. Uvijek postoji proba, a tada se sve emitovalo uživo. Na probi je bila malo promukla jer je pjevala cijelu noć. Ali, pošto smo znali kako inače pjeva, moralo je to da se uzme u obzir."

