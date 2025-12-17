logo
Aleksandra Prijović pokazala kćerku: Objavila najljepši prizor iz porodičnog doma

Aleksandra Prijović pokazala kćerku: Objavila najljepši prizor iz porodičnog doma

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pjevačica Aleksandra Prijović objavila sliku kćerke Arije.

Aleksandra Prijović pokazala kćerku Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Pevačica Aleksandra Prijović nedavno je na svijet donijela kćerku Ariju, a jedan nježni kadar iz porodične intime uspio je da raznježi njene pratioce. Na fotografiji koju je objavila vide se bebine nožice.

Iako privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovog puta nije odoljela da podijeli mali detalj majčinske sreće. Djevojčica je bila obučena u pidžamu sa motivima srca i ležala je pored mame, dok je kadar govorio više od bilo kakvih riječi.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/Aleksandra_Prijovic

(Kurir, MONDO)

