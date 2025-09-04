logo
Ovako je Lepa Brena proslavila rođenje Arije: Pjevač joj pjevao na uvce, a sve to posmatrao Miloš Teodosić

Autor mondo.ba
Lepa Brena je uživala na proslavi rođenja ćerke Aleksandre Prijović, zajedno sa Milošem Teodosićem i Jelisavetom Orašanin.

Lepa Brena proslavila rođenje unuke Izvor: Instagram printscreen/adilmaksutovic

Pjevačica Aleksandra Prijović juče, 3. septembra, na svijet je donijela djevojčicu, a ponosni otac Filip Živojinović organizovao je slavlje sa porodicom koje je trajalo do ranih jutarnjih sati. Dok se Aleksandra oporavlja u porodilištu, njeni najbliži okupili su se u jednom beogradskom restoranu kako bi obilježili ovaj poseban trenutak.

Pogledajte kako je izgledala Aleksandra Prijović u trudnoći:

Sada je na društvenim mrežama objavljen snimak sa gala proslave, na kom se može vidjeti Adil Maksutović koji pjeva Lepoj Breni svoj hit "Ne mogu bez tebe ja".

Iza njih su sjedili i doskorašnji košarkaš Miloš Teodosić koji je uživao sa svojom suprugom Jelisavetom Orašanin.

Pogledajte

01:00
Lepa Brena i Adil Maksutović
Izvor: instagram/adilmaksutovic
Izvor: instagram/adilmaksutovic

Za ovu posebnu proslavu napravljene su i personalizovane majice sa natpisom: "Život nam je svega dao... Rodila se Aria", čime je dodatno uljepšana atmosfera slavlja. Ponosna baka, Borka Mihajlović, nije krila emocije i sa pratiocima na Instagramu podijelila je fotografiju sa slavlja, uz osmijeh koji govori više od riječi.

Pogledajte fotografije Borke Mihajlović:

(MONDO)

Tagovi

lepa brena Aleksandra Prijović

