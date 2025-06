Kompozitor iznio skandalozne tvrdnje: "Lepa Brena mi najviše duguje, sve mi je uzela"

Milutin Popović Zahar nedavno se dotakao estrade otkrivši da je zaslužan za uspjeh mnogih muzičara, a da mu pojedinci, poput Lepe Brene, duguju i dan danas.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar tvrdi da su mu mnoge velike zvijezde ostale dužne, a posebno Lepa Brena i "Slatki greh".

Nakon tvrdnji da Saša Popović nije lako prebolio Breninu udaju za nekadašnjeg tenisera Bobu Živojinovića, Zahar je uputio niz optužbi na pjevačicin račun.

- Mnogi, ovi koji su najveći, oni su mi najviše dužni ostali. Lepa Brena mi je uzela sve. Šta mislite da nije Čačka i ovih milionskih pjesama? Nije samo "Dama iz Londona", "Jedan dan života", "Duge noge". To su bili jedini hitovi koji su cijeli Balkan zanijeli. Išao sam u Bugarsku da su mi crnci davali gramofone džabe da prenesem i ostalo. Nikada Slatki greh nije odgovorio time što me popeo na pozornicu u Bugarskoj, iako sam ja bio šef i dao ime Slatki greh - rekao je on za Hajp.

Podsjetite se i kako je Lepa Brena izgledala na početku karijere:

Podsjetite se i kako je Lepa Brena izgledala na početku karijere:

Podsetimo, Zahar je u istoj emisiji otkrio da je navodno pokojni Saša Popović htio da se ubije zbog Brene.

Zahar i Lepa Brena zajedno na događaju

Izvor: ATA / A. AHEL

Kompozitor tvrdi da su Saša i Brena bili zajedno, te da je raskid, a potom i njenu udaju za Bobu Živojinovića jedva podnio:

– Ja sam onda rekao, znaš šta Sale, bio sam sa Bobom Živojinovićem. Ja mislim da on ima neke muške osobine koje su straobalne. On se nesrećnik izgrebao po licu i bio očajan. Nisam ni znao njegov odnos sa Brenom uopšte. Nisam ni sanjao da je on htio da skoči u more, jedva su ga zadržali. Onda su govorili: "Pa Zahare nemoj, molim te, to da mu radiš, ubiće se čovjek." To je bio zadnji trenutak. Poslije sam se ja sa njim pomirio i učestvovao u nekim emisijama i onda sam vidio da je on teško prebolio taj susret Bobe i njegovo otpuštanje iz nekog odnosa kakav je bio, ja ne znam. – rekao je Zahar u emisiji "Pretres".

(Hypetv.rs/Mondo)