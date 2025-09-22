logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novo slavlje u domu Aleksandre Prijović: Majka Borka se oglasila emotivnim riječima

Novo slavlje u domu Aleksandre Prijović: Majka Borka se oglasila emotivnim riječima

0

Aleksandra Prijović ima još jedan razlog za slavlje.

Aleksandra Prijović slavi rođendan Izvor: Instagram printscreen / borkamihajlovic1974

Pjevačica Aleksandra Prijović danas proslavlja svoj 30. rođendan, a tim povodom se oglasila njena majka Borka na svom Instagram profilu.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

Borka je emotivnim riječima čestitala svojoj mezimici jubilarni, 30. rođendan, a objavila je i njihovu zajedničku fotografiju.

"Draga moja kćeri, danas je tvoj rođendan, dan kad mi je Bog dao najljepši dar, dan kada se sjetim koliko si posebna i koliko mi značiš! Neka ti život bude ispunjen srećom, ljubavlju i uspjehom jer ti to zaslužujes. Srećan ti rođendan zlato moje. Voli te tvoja mama", napisala je Borka.

Rodila kćerku Ariju

Podsjetimo, Aleksandra Prijović nedavno se porodila i na svijet donijela devojčicu Ariju. Brojne kolege i prijatelji su joj javno čestitali, a u čast kćerke pjevačice organizovano je gala slavlje. Do ranih jutarnjih časova goste je zabavljao Adil, a snimak na kome pjeva Lepoj Breni postao je vrlo brzo viralan.

Pogledajte

00:59
Proslava rođena ćerkice Aleksandre Prijović
Izvor: instagram/adilmaksutovic
Izvor: instagram/adilmaksutovic

"Nije to prvi put da sam pjevao Živojinovićima, pogotovo Breni koja je jedna od najvećih ikada na ovim prostorima, ona čuje sve što treba da čuje i osjeća svaki ton koji proizvedem. Zagrlila me je i udijelila komplimente koji ostaju duboko", rekao je pjevač.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA