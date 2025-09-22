Novo slavlje u domu Aleksandre Prijović: Majka Borka se oglasila emotivnim riječima

Aleksandra Prijović ima još jedan razlog za slavlje.

Izvor: Instagram printscreen / borkamihajlovic1974

Pjevačica Aleksandra Prijović danas proslavlja svoj 30. rođendan, a tim povodom se oglasila njena majka Borka na svom Instagram profilu.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

Borka je emotivnim riječima čestitala svojoj mezimici jubilarni, 30. rođendan, a objavila je i njihovu zajedničku fotografiju.

"Draga moja kćeri, danas je tvoj rođendan, dan kad mi je Bog dao najljepši dar, dan kada se sjetim koliko si posebna i koliko mi značiš! Neka ti život bude ispunjen srećom, ljubavlju i uspjehom jer ti to zaslužujes. Srećan ti rođendan zlato moje. Voli te tvoja mama", napisala je Borka.

Rodila kćerku Ariju

Podsjetimo, Aleksandra Prijović nedavno se porodila i na svijet donijela devojčicu Ariju. Brojne kolege i prijatelji su joj javno čestitali, a u čast kćerke pjevačice organizovano je gala slavlje. Do ranih jutarnjih časova goste je zabavljao Adil, a snimak na kome pjeva Lepoj Breni postao je vrlo brzo viralan.

Pogledajte 00:59 Proslava rođena ćerkice Aleksandre Prijović Izvor: instagram/adilmaksutovic Izvor: instagram/adilmaksutovic

"Nije to prvi put da sam pjevao Živojinovićima, pogotovo Breni koja je jedna od najvećih ikada na ovim prostorima, ona čuje sve što treba da čuje i osjeća svaki ton koji proizvedem. Zagrlila me je i udijelila komplimente koji ostaju duboko", rekao je pjevač.

