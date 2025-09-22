Aleksandra Prijović ima još jedan razlog za slavlje.
Pjevačica Aleksandra Prijović danas proslavlja svoj 30. rođendan, a tim povodom se oglasila njena majka Borka na svom Instagram profilu.
Novo slavlje u domu Aleksandre Prijović: Majka Borka se oglasila emotivnim riječima
Borka je emotivnim riječima čestitala svojoj mezimici jubilarni, 30. rođendan, a objavila je i njihovu zajedničku fotografiju.
"Draga moja kćeri, danas je tvoj rođendan, dan kad mi je Bog dao najljepši dar, dan kada se sjetim koliko si posebna i koliko mi značiš! Neka ti život bude ispunjen srećom, ljubavlju i uspjehom jer ti to zaslužujes. Srećan ti rođendan zlato moje. Voli te tvoja mama", napisala je Borka.
Rodila kćerku Ariju
Podsjetimo, Aleksandra Prijović nedavno se porodila i na svijet donijela devojčicu Ariju. Brojne kolege i prijatelji su joj javno čestitali, a u čast kćerke pjevačice organizovano je gala slavlje. Do ranih jutarnjih časova goste je zabavljao Adil, a snimak na kome pjeva Lepoj Breni postao je vrlo brzo viralan.
"Nije to prvi put da sam pjevao Živojinovićima, pogotovo Breni koja je jedna od najvećih ikada na ovim prostorima, ona čuje sve što treba da čuje i osjeća svaki ton koji proizvedem. Zagrlila me je i udijelila komplimente koji ostaju duboko", rekao je pjevač.
