Porodila se Aleksandra Prijović: Na svijet donijela djevojčicu

Pjevačica Aleksandra Prijović po drugi put se ostvarila u ulozi majke.
Aleksandra Prijović (29) porodila se i na svijet donijela djevojčicu. Ovo je poslije dugo godina prva ćerka u porodici Živojinović, pa je samim tim željno iščekivana.
Kako saznaju domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici. Pjevačica je prije nekoliko sati ušla u porodilište, kada je u bolnicu dovezao suprug Filip Živojinović.
Porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osjećaju dobro. Aleksandra je poslije porođaja prebačena u apartman, a ćerkicu će uskoro vidjeti ponosni tata. Ipak, onaj koji najviše iščekuje novog člana je mali Aleksandar, sin Aleksandre i Filipa, pa će u narednim satima i on upoznati sestru.
Podsjećanja radi, pjevačica se prije šest godina ostvarila u ulozi majke kada su ona i Filip Živojinović dobili sina Aleksandra.
(Blic/ MONDO)