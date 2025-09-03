Porodila se Aleksandra Prijović: Na svijet donijela djevojčicu

Pjevačica Aleksandra Prijović po drugi put se ostvarila u ulozi majke.

Aleksandra Prijović (29) porodila se i na svijet donijela djevojčicu. Ovo je poslije dugo godina prva ćerka u porodici Živojinović, pa je samim tim željno iščekivana.

Kako saznaju domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici. Pjevačica je prije nekoliko sati ušla u porodilište, kada je u bolnicu dovezao suprug Filip Živojinović.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osjećaju dobro. Aleksandra je poslije porođaja prebačena u apartman, a ćerkicu će uskoro vidjeti ponosni tata. Ipak, onaj koji najviše iščekuje novog člana je mali Aleksandar, sin Aleksandre i Filipa, pa će u narednim satima i on upoznati sestru.

Podsjećanja radi, pjevačica se prije šest godina ostvarila u ulozi majke kada su ona i Filip Živojinović dobili sina Aleksandra.

