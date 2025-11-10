Aleksandra Prijović će 31. decembra u popodnevnim časovima nastupiti na "dnevnoj žurci" za doček u Zagrebu. Cijena VIP stola napravila pometnju.
Pjevačica Aleksandra Prijović je juče na društvenim mrežama objavila da će za doček, od 14h, nastupiti na dnevnoj žurci u Zagrebu.
Nakon prvih pozitivnih reakcija na vijest da će nastupiti u dvije zemlje za doček 2026. godine, uslijedio je hladan tuš - cijena ulaznica za VIP iznosi vrtoglavih 700 evra!
U prodaju je pušteno 10.000 ulaznica, a svi koji imaju namjeru da dođu na dnevnu žurku moraće dobro da isprazne džepove.
"700 evra za doček sa Aleksandrom Prijović, vi se šalite?": Šok reakcije nakon što su objavljene cijene ulaznica
Društvene mreže su se usijale od komentara, a u jednoj objavi stoji poređenje i sa cijenama koje se izdvajaju za koncert Lejdi Gage.
Pogledajte:
Sa jedne strane Aleksandra Prijović Živojinović Jahić sa druge strane najveća zvezda današnjice.— Кучкетина Сердаревић (@kucketina00)November 10, 2025
Nemojmo da se zajebavamo.pic.twitter.com/bmo0xCzfMW
U komentarima se može pročitati da je cijena od 700 evra "vjerovatno po stolu za kojim je 6 ili 8 osoba", ali je sajt koji prodaje njene ulaznice trenutno pao zbog velikog interesovanja.
