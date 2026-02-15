logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Prijović se srušila na bini: Saplela se i pala na nastupu u Njemačkoj

Aleksandra Prijović se srušila na bini: Saplela se i pala na nastupu u Njemačkoj

Izvor mondo.rs
0

Aleksandra Prijović obratila se publici nakon pada.

Aleksandra Prijović se srušila na bini Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Kurir

Aleksandra Prijović održala je veliki koncert za Dan zaljubljenih u prepunoj dvorani u Ludvigsburgu u Njemačkoj.

Jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije, zablistala je pred publikom u elegantnom crvenom odijelu, a publika je pevala s njom sve vrijeme uglas njene najveće hitove.

Ipak, Prija je po prvi put tokom svoje karijere, na koncertu doživjela ozbiljan peh. Ona se na početku izvođenja pjesme “Totalna anestezija”, saplela na bini i pala na koljena.

Iako je na sekund djelovala zbunjena onim što se desilo, Aleksandra je sve ubrzo okrenula na šalu.

"Idemooo… E, nek se i meni desilo ovo! Moralo je i ovo da se desi jednom", rekla je uz osmijeh Prija, koja se brzo pridigla i nastavila koncert.

Kako je izgledao Prijin pad i reakcija, pogledajte u nastavku:

Pogledajte

00:29
Prija pala na bini u Nemačkoj
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Izvor: Kurir/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA