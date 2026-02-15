Aleksandra Prijović se srušila na bini: Saplela se i pala na nastupu u Njemačkoj

Aleksandra Prijović obratila se publici nakon pada.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Kurir

Aleksandra Prijović održala je veliki koncert za Dan zaljubljenih u prepunoj dvorani u Ludvigsburgu u Njemačkoj.

Jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije, zablistala je pred publikom u elegantnom crvenom odijelu, a publika je pevala s njom sve vrijeme uglas njene najveće hitove.

Ipak, Prija je po prvi put tokom svoje karijere, na koncertu doživjela ozbiljan peh. Ona se na početku izvođenja pjesme “Totalna anestezija”, saplela na bini i pala na koljena.

Iako je na sekund djelovala zbunjena onim što se desilo, Aleksandra je sve ubrzo okrenula na šalu.

"Idemooo… E, nek se i meni desilo ovo! Moralo je i ovo da se desi jednom", rekla je uz osmijeh Prija, koja se brzo pridigla i nastavila koncert.

Kako je izgledao Prijin pad i reakcija, pogledajte u nastavku:

Pogledajte 00:29 Prija pala na bini u Nemačkoj Izvor: Kurir Izvor: Kurir

