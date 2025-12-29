logo
Objavila porodičnu fotografiju: Aleksandra Prijović pokazala malu Ariju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Aleksandra Prijović oduševila je pratioce fotografijom svoje porodice.

Aleksandra Prijović pokazala malu Ariju Izvor: ATA / A.AHEL

Aleksandra Prijović, jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom porodične fotografije na društvenim mrežama.

Na Instagramu je podijelila sliku na kojoj pozira sa suprugom Filipom Živojinovićem i njihovom djecom, sinom Aleksandrom i kćerkom Arijom. Emotivni prizor oduševio je njene pratioce, a fotografija je ubrzo prikupila veliki broj lajkova.

"Prije 10 godina počeli kao dvoje. Danas nas je četvoro. Hvala ti za 10 najljepših godina", napisala je Aleksandra.

Ovo je prvi put da pjevačica javno pokazuje svoju kćerku, koja je rođena 3. septembra ove godine.

(Mondo.rs)

Tagovi

Aleksandra Prijović

