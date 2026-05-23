Kako da gajite savršene ruže puzavice: Pravilnom njegom pretvorićete dvorište u pravu bajku

Sunčana mjesta sa dobrom cirkulacijom vazduha ključ su zdravlja i bogatog cvjetanja ruža puzavica.

Stabilan oslonac i pravilno vođenje izboja određuju gustinu i broj cvjetova.

Uklanjanje slabih grana i ocvalih cvjetova produžava cvjetanje i smanjuje rizik od bolesti.

Ruže puzavice su idealne kada jednom biljkom želite da prekrijete veliku površinu i postignete upečatljiv izgled bez sadnje velikog broja različitih vrsta.

Iako ih nazivamo penjačicama, ove ruže nemaju sposobnost samostalnog prijanjanja uz podlogu poput bršljana ili vinove loze. Njihovi dugi izbojci se moraju usmjeravati i vezivati uz potporu kako bi biljka rasla u željenom pravcu, a pravilno vođenje izdanaka određuje koliko će ruža biti gusta, koliko će cvjetova razviti i kako će izgledati tokom cvjetanja. Kada se dobro održavaju, ruže puzavice iz godine u godinu postaju sve raskošnije, a stare biljke mogu da dostignu impresivne dimenzije i prekriju velike dijelove prostora.

Položaj, zemljište i planiranje sadnje

Ruže puzavice najbolje uspijevaju na sunčanim i prozračnim mjestima gde svakodnevno dobijaju najmanje šest sati sunčeve svjetlosti. Najbolji rezultati postižu se na položajima sa jutarnjim i prepodnevnim suncem jer se tada lišće brže suši poslije rose ili kiše, što smanjuje mogućnost razvoja bolesti. Dobra cirkulacija vazduha takođe ima veliku ulogu u očuvanju zdravlja biljke, jer vlaga koja se dugo zadržava na listovima pogoduje pojavi pepelnice i crne pjegavosti.

Najčešće se sade uz pergole, vrtne lukove, zidove kuće i ograde, ali mogu da se uspješno uzgajaju i uz stabla ili razne drvene i metalne konstrukcije. Kod odabira mjesta treba razmišljati dugoročno, jer pojedine sorte razvijaju vrlo snažne i duge izbojke koji poslije nekoliko godina zauzimaju mnogo prostora. Ako se posade preblizu drugim biljkama, vrt može postati pregust, a protok vazduha slabiji, što povećava mogućnost pojave bolesti.

Zemljište za sadnju trebalo bi da bude rastresito, duboko i bogato humusom. Ruže najbolje rastu u zemlji koja zadržava dovoljno vlage, ali istovremeno dobro propušta višak vode. Dugotrajno zadržavanje vode oko korijena može da izazove truljenje i slabljenje biljke. Kod težih zemljišta preporučuje se dodavanje komposta, pijeska ili zrelog organskog materijala kako bi se poboljšala struktura zemlje i omogućio bolji razvoj korijena.

Vrlo su zanimljive i banksove ruže koje pripadaju grupi ruža puzavica, ali se razlikuju po tome što nemaju bodlje. Zbog glatkih izboja vrlo su praktične za sadnju uz mjesta kroz koja ljudi svakodnevno prolaze. Osim što su prelijepe, takve sorte znatno su jednostavnije za održavanje i rezidbu.

Sadnja, njega i razvoj ruža puzavica

Sadnja ruža puzavica najčešće se obavlja tokom jeseni ili u rano proljeće. Jesenja sadnja u mnogim slučajevima daje bolje rezultate jer biljka do dolaska toplijeg vremena uspije da razvije dio korijena pa u proljeće snažnije kreće u rast. Prije sadnje preporučuje se iskopati dovoljno veliku sadnu jamu i zemlju obogatiti kompostom ili zrelim stajskim đubrivom. Kod kalemljenih ruža, mjesto kalemljenja treba smjestiti nekoliko centimetara ispod površine zemlje kako bi bilo zaštićeno tokom hladnijeg dijela godine.

Poslije sadnje biljku treba obilno zaliti kako bi se zemlja dobro povezala s korenom. Tokom prve godine potrebno je paziti da se zemljište ne isušuje jer mlade ruže još nemaju dovoljno razvijen korenov sistem. Mlade biljke osjetljivije su na visoke temperature i dugotrajnu sušu, pa je redovna njega u tom periodu vrlo važna.

Potpora, usmjeravanje i razmnožavanje ruža puzavica

Jedna od najčešćih grešaka kod početnika je postavljanje potpore. Mnogi je ne postave odmah poslije sadnje, pa kasnije, kada ruža razvije duge i čvrste izboje, njihovo usmjeravanje postaje mnogo teže. Kvalitetna potpora mora da bude dovoljno stabilna da podnese težinu odrasle biljke, posebno poslije kiše kada cvjetovi i lišće postanu teži.

Način usmjeravanja izboja ima veliki uticaj na cvjetanje – kada grane rastu potpuno uspravno, biljka troši više energije na rast u visinu, a razvija manji broj cvjetova. Zbog toga se izboji lagano savijaju ili vode vodoravno uz pergole, žice ili ograde. Takav raspored podstiče razvoj bočnih grana na kojima nastaje mnogo više cvjetova.

Za vezivanje izboja najbolje je koristiti mekan baštenski kanap koje neće presjeći ili oštetiti grane tokom rasta. Kako biljka s vremenom postaje snažnija, vezice treba povremeno provjeravati i po potrebi prilagoditi.

Ruže puzavice mogu da se razmnožavaju i reznicama, što mnogi koriste kako bi ih proširili na druge dijelove vrta. Reznice se najčešće uzimaju s mladih, zdravih izboja tokom toplijeg dijela godine. Poslije ukorijenjivanja mlade biljke postupno razvijaju sopstveni korijen i s vremenom postaju jednako snažne kao matična biljka.

Cvjetanje i zaštita od bolesti

Ove biljke vole vlagu, ali ne podnose stalno mokro zemljište. Tokom ljetnjih mjeseci potrebno ih je redovno zalivati, posebno ako rastu na mjestima gdje se zemlja brzo zagreva i isušuje. Mnogo bolje rezultate daje rjeđe, ali obilno zalivanje nego svakodnevno dodavanje male količine vode. Kada voda prodre dublje u zemlju, korijen raste snažnije i biljka postaje otpornija na sušu.

U proljeće se najčešće koristi kompost ili posebno đubrivo za ruže koje sadrži uravnotežen odnos hranljivih materija. Tokom sezone može da se obavi još jedna ili dvije prihrane kako bi biljka nastavila da razvija nove pupoljke i zdrave izboje, a krajem ljeta treba izbjegavati pretjerano dodavanje azota jer on podstiče rast mladih izboja koji ne stignu da odrvene prije zime pa postaju osetljiviji na hladnoću.

Rezidba ruža penjačica mnogima djeluje komplikovano, ali osnovna pravila vrlo su jednostavna. Prvo se uklanjaju suvi, slabi i oštećeni izboji. Poslije toga proređuju se stare grane koje zagušuju biljku i smanjuju protok vazduha. Kod sorti koje cvjetaju više puta godišnje bočni izboji najčešće se prikraćuju u rano proljeće. Sorte koje cvjetaju samo jednom orezuju se poslije cvetanja jer pupoljke stvaraju na prošlogodišnjim granama. Ako bi se takve ruže orezale u proljeće, veliki dio cvjetova bio bi uklonjen prije nego što se razvije.

Redovno uklanjanje ocvalih cvjetova važno je jer time biljka ne troši energiju na stvaranje sjemena nego nastavlja da razvija nove pupoljke, pa cvjetanje traje znatno duže, a cijela biljka izgleda urednije i njegovanije.

Najčešći problemi kod ruža puzavica povezani su s gljivičnim bolestima poput pepelnice i crne pjegavosti. Vlažno vrijeme, pregusta sadnja i loša prozračnost stvaraju uslove pogodne za razvoj bolesti. Na listovima se tada pojavljuju bijele naslage ili tamne pjege poslije kojih lišće može prerano da otpadne. Dakle, redovna rezidba, dovoljno sunca i dobra cirkulacija vazduha smanjuju mogućnost pojave takvih problema. Pogledajte prelijepe ruže puzavice u galeriji slika.

