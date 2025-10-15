Kako da pripremite ruže za zimu? Savjeti za zalivanje, orezivanje i zaštitu od mraza

Pravilna jesenja njega ključna je za preživljavanje ruža tokom zime. Evo savjeta!

Ruže, naročito čajevke, grandiflore i floribunde, zahtevaju veću pažnja nego druge vrste cvijeća. Nakon intenzivne njege tokom proleća i ljeta, lako je prepustiti se opuštenijem pristupu u jesen i zimu, ali to može imati neželjene posljedice.

Jesenje čišćenje ruža

Neophodno je za prevenciju bolesti i štetočina, jer mnogi patogeni prezimljavaju u zemljištu. Temeljno uklonite sve opale listove i stabljike oko biljke. Ako su zaraženi, bacite ih u smeće, ne u kompost.

Malčiranje

Malčirajte ruže tek kada potpuno pređu u fazu mirovanja - obično nakon prvog jačeg mraza.

Divlje i žbunaste ruže: dovoljno je 10–20 cm malča oko osnove.

dovoljno je 10–20 cm malča oko osnove. Čajevke, grandiflore i floribunde: treba ih zatrpati malčem tako da mesto kalemljenja bude otpuno zaštićeno.

Zalivanje

Postepeno smanjujte zalivanje kako se biljke približavaju mirovanju. Međutim, ako je jesen suva i bez padavina, nastavite sa umjerenim zalivanjem - suvo zemljište čini ruže podložnijim oštećenjima od mraza.

Greške u pripremi ruža za zimu

Ne uklanjajte ocvale cvjetove

To stimuliše biljku da stvara nove pupoljke, što nije poželjno u jesen — cilj je usporiti rast.

Ne đubrite ruže

Prestanite sa prihranom 6–8 nedelja pre očekivanog prvog mraza. Kasno đubrenje podstiče nežan, nov rast koji lako strada od hladnoće.

Ne obavljajte jaku jesenju rezidbu

U hladnijim klimama, rezidba u jesen može otvoriti rane koje su podložne oštećenju od mraza. Izuzetak je kada se stabljike skraćuju kako bi se oko biljke formirao zaštitni humak.

Kako pripremiti ruže za zimu

U hladnim krajevima, čajevke, grandiflore i floribunde zahtevaju dodatne mere:

Skratite stabljike na 60–90 cm kada biljka potpuno pređe u mirovanje, kako bi se spriječilo njihovo pomeranje vetrom i oštećenje korena.

Formirajte humku od 30 cm zemlje preko osnove biljke, pa dodajte sloj malča ili suvog lišća.

Umotajte biljku u prozračne materijale poput jute ili koristite specijalne zaštitne kapice.

U ekstremno hladnim krajevima stabljike se vežu u snop, savijaju u plitak rov i prekrivaju zemljom. Kada se zemlja smrzne, dodaje se sloj slame. U proleće se ruže vraćaju u uspravan položaj.

Savjeti za negu ruža tokom cijele godine

Zalivajte ljeti na svakih 7–10 dana. Žbunaste i divlje ruže bolje podnose sušu od čajevki.

Prihranjujte od proljeća do kraja leta, prateći uputstva na pakovanju. Đubrivo rasporedite oko biljke, ali ne bliže od 15 cm od stabljika.

Pratite štetočine i bolesti: crna pjegavost, pepelnica, rđa, virusi, vaši i larve ružinih osa su najčešći problemi.

Uklanjajte ocvale cvjetove tokom sezone rasta da biste podstakli novo cvjetanje.

Redovno uklanjajte korov, pazeći da ne oštetite plitko korijenje.

Malčirajte slojem od 5–10 cm (drvna sečka, kora, prirodni malč) da biste sačuvali vlagu i sprečili rast korova.

Pogledajte u galeriji slika koje sve zaštite od zime možete da primijenite na svojim ružama.