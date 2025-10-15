Kako da pripremite ruže za zimu? Savjeti za zalivanje, orezivanje i zaštitu od mraza

Pravilna jesenja njega ključna je za preživljavanje ruža tokom zime. Evo savjeta!
Ruže, naročito čajevke, grandiflore i floribunde, zahtevaju veću pažnja nego druge vrste cvijeća. Nakon intenzivne njege tokom proleća i ljeta, lako je prepustiti se opuštenijem pristupu u jesen i zimu, ali to može imati neželjene posljedice.
Pravilna jesenja njega ključna je za preživljavanje ruža tokom zime.
Jesenje čišćenje ruža
Neophodno je za prevenciju bolesti i štetočina, jer mnogi patogeni prezimljavaju u zemljištu. Temeljno uklonite sve opale listove i stabljike oko biljke. Ako su zaraženi, bacite ih u smeće, ne u kompost.
Malčiranje
Malčirajte ruže tek kada potpuno pređu u fazu mirovanja - obično nakon prvog jačeg mraza.
- Divlje i žbunaste ruže: dovoljno je 10–20 cm malča oko osnove.
- Čajevke, grandiflore i floribunde: treba ih zatrpati malčem tako da mesto kalemljenja bude otpuno zaštićeno.
Zalivanje
Postepeno smanjujte zalivanje kako se biljke približavaju mirovanju. Međutim, ako je jesen suva i bez padavina, nastavite sa umjerenim zalivanjem - suvo zemljište čini ruže podložnijim oštećenjima od mraza.
Greške u pripremi ruža za zimu
Ne uklanjajte ocvale cvjetove
To stimuliše biljku da stvara nove pupoljke, što nije poželjno u jesen — cilj je usporiti rast.Izvor: Shutterstock
Ne đubrite ruže
Prestanite sa prihranom 6–8 nedelja pre očekivanog prvog mraza. Kasno đubrenje podstiče nežan, nov rast koji lako strada od hladnoće.
Ne obavljajte jaku jesenju rezidbu
U hladnijim klimama, rezidba u jesen može otvoriti rane koje su podložne oštećenju od mraza. Izuzetak je kada se stabljike skraćuju kako bi se oko biljke formirao zaštitni humak.Izvor: Shutterstock
Kako pripremiti ruže za zimu
U hladnim krajevima, čajevke, grandiflore i floribunde zahtevaju dodatne mere:
- Skratite stabljike na 60–90 cm kada biljka potpuno pređe u mirovanje, kako bi se spriječilo njihovo pomeranje vetrom i oštećenje korena.
- Formirajte humku od 30 cm zemlje preko osnove biljke, pa dodajte sloj malča ili suvog lišća.
- Umotajte biljku u prozračne materijale poput jute ili koristite specijalne zaštitne kapice.
- U ekstremno hladnim krajevima stabljike se vežu u snop, savijaju u plitak rov i prekrivaju zemljom. Kada se zemlja smrzne, dodaje se sloj slame. U proleće se ruže vraćaju u uspravan položaj.
Savjeti za negu ruža tokom cijele godine
- Zalivajte ljeti na svakih 7–10 dana. Žbunaste i divlje ruže bolje podnose sušu od čajevki.
- Prihranjujte od proljeća do kraja leta, prateći uputstva na pakovanju. Đubrivo rasporedite oko biljke, ali ne bliže od 15 cm od stabljika.
- Pratite štetočine i bolesti: crna pjegavost, pepelnica, rđa, virusi, vaši i larve ružinih osa su najčešći problemi.
- Uklanjajte ocvale cvjetove tokom sezone rasta da biste podstakli novo cvjetanje.
- Redovno uklanjajte korov, pazeći da ne oštetite plitko korijenje.
- Malčirajte slojem od 5–10 cm (drvna sečka, kora, prirodni malč) da biste sačuvali vlagu i sprečili rast korova.
Pogledajte u galeriji slika koje sve zaštite od zime možete da primijenite na svojim ružama.
Kako da pripremite ruže za zimu? Savjeti za zalivanje, orezivanje i zaštitu od mraza