Kako da pripremite ruže za zimu? Savjeti za zalivanje, orezivanje i zaštitu od mraza

Kako da pripremite ruže za zimu? Savjeti za zalivanje, orezivanje i zaštitu od mraza

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Pravilna jesenja njega ključna je za preživljavanje ruža tokom zime. Evo savjeta!

Kako sačuvati ruže tokom zime Izvor: Shutterstock

Ruže, naročito čajevke, grandiflore i floribunde, zahtevaju veću pažnja nego druge vrste cvijeća. Nakon intenzivne njege tokom proleća i ljeta, lako je prepustiti se opuštenijem pristupu u jesen i zimu, ali to može imati neželjene posljedice.

Pravilna jesenja njega ključna je za preživljavanje ruža tokom zime.

Jesenje čišćenje ruža

Neophodno je za prevenciju bolesti i štetočina, jer mnogi patogeni prezimljavaju u zemljištu. Temeljno uklonite sve opale listove i stabljike oko biljke. Ako su zaraženi, bacite ih u smeće, ne u kompost.

Malčiranje

Malčirajte ruže tek kada potpuno pređu u fazu mirovanja - obično nakon prvog jačeg mraza.

  • Divlje i žbunaste ruže: dovoljno je 10–20 cm malča oko osnove.
  • Čajevke, grandiflore i floribunde: treba ih zatrpati malčem tako da mesto kalemljenja bude otpuno zaštićeno.

Zalivanje

Postepeno smanjujte zalivanje kako se biljke približavaju mirovanju. Međutim, ako je jesen suva i bez padavina, nastavite sa umjerenim zalivanjem - suvo zemljište čini ruže podložnijim oštećenjima od mraza.

Greške u pripremi ruža za zimu

Ne uklanjajte ocvale cvjetove

To stimuliše biljku da stvara nove pupoljke, što nije poželjno u jesen — cilj je usporiti rast.

Izvor: Shutterstock

Ne đubrite ruže

Prestanite sa prihranom 6–8 nedelja pre očekivanog prvog mraza. Kasno đubrenje podstiče nežan, nov rast koji lako strada od hladnoće.

Ne obavljajte jaku jesenju rezidbu

U hladnijim klimama, rezidba u jesen može otvoriti rane koje su podložne oštećenju od mraza. Izuzetak je kada se stabljike skraćuju kako bi se oko biljke formirao zaštitni humak.

Izvor: Shutterstock

Kako pripremiti ruže za zimu

U hladnim krajevima, čajevke, grandiflore i floribunde zahtevaju dodatne mere:

  • Skratite stabljike na 60–90 cm kada biljka potpuno pređe u mirovanje, kako bi se spriječilo njihovo pomeranje vetrom i oštećenje korena.
  • Formirajte humku od 30 cm zemlje preko osnove biljke, pa dodajte sloj malča ili suvog lišća.
  • Umotajte biljku u prozračne materijale poput jute ili koristite specijalne zaštitne kapice.
  • U ekstremno hladnim krajevima stabljike se vežu u snop, savijaju u plitak rov i prekrivaju zemljom. Kada se zemlja smrzne, dodaje se sloj slame. U proleće se ruže vraćaju u uspravan položaj.

Savjeti za negu ruža tokom cijele godine

  • Zalivajte ljeti na svakih 7–10 dana. Žbunaste i divlje ruže bolje podnose sušu od čajevki.
  • Prihranjujte od proljeća do kraja leta, prateći uputstva na pakovanju. Đubrivo rasporedite oko biljke, ali ne bliže od 15 cm od stabljika.
  • Pratite štetočine i bolesti: crna pjegavost, pepelnica, rđa, virusi, vaši i larve ružinih osa su najčešći problemi.
  • Uklanjajte ocvale cvjetove tokom sezone rasta da biste podstakli novo cvjetanje.
  • Redovno uklanjajte korov, pazeći da ne oštetite plitko korijenje.
  • Malčirajte slojem od 5–10 cm (drvna sečka, kora, prirodni malč) da biste sačuvali vlagu i sprečili rast korova.

Pogledajte u galeriji slika koje sve zaštite od zime možete da primijenite na svojim ružama.

Tagovi

ruže cvijeće njega

