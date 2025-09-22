Jesenja čarolija u Parku „Mladen Stojanović“: Počeo festival plodova, meda i cvijeća (FOTO/VIDEO)

Jesenji festival plodova, meda i cvijeća u prekrasnom ambijentu Parka „Mladen Stojanović“ otvoren je danas za sve ljubitelje domaćih proizvoda i hortikulture.

Festival, koji traje sve do nedjelje, 28. septembra, osim prekrasnog cvijeća i raznovrsnih jesenjih plodova očekuje vas i bogata ponuda meda i pčelarskih proizvoda, ali i brojni edukativni i zabavni sadržaji.

Projekt menadžer Grada Milada Šukalo na otvaranju Festivala kazala je da ovom manifestacijom u Parku „Mladen Stojanović“ na najljepši mogući način dočekujemo jesen.

"Ovo je tradicionalni sajma koji se do sada održavao u Parku „Petar Kočić“ i sada se u novom konceptu održava na jednom od najposjećenijih lokaliteta u gradu – Parku „Mladen Stojanović“. Kroz cijeli Festival podržavamo naše poljoprivredne proizvođače i gazdinstva koja nemaju priliku da se često predstave. U suštini ovaj sajam pomaže i građanima koji nemaju priliku da kupe organske proizvode za svoju porodicu. Dakle, korist je i za one koji prodaju i za one koji kupuju", poručila je Šukalo.

Prema njenim riječima, i tokom ovog događaja najmlađi sugrađani će imati priliku da učestvuju u velikom broju zanimljivih radionica, te naglasila da će ovaj koncept održavanja događaja u Parku nastaviti da živi i u narednom periodu kroz veliki broj aktivnosti.

Zanimljivu radionicu za djecu danas je pripremilo i Srbsko sabranje „Baštionik“, a u ime tog udruženja Slađana Popović kazala je da su za najmlađe organizovali edukativnu radionicu.

"Riječ je o radionici koja spaja tradiciju i ekologiju. Bazirali smo se na osnovnoškolski uzrast i naši mališani imaće priliku da sazanju nešto više o bundevi kroz priču, crtanje i pravljenje bundeve", navela je ona.

Jedan od izlagača Dijana Duronjić kazala je da je na Festivalu prvi put i da je izložila svoje ručne radove, poput heklanja, figura od gipsa, cvijeća i slično.

Izlagač Milka Ječmenica je pozvala sve zainteresovane da posjete Festival ističući da ona predstavlja proizvode od lavande, poput meda.

