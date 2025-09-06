Ako ovo uradite sada, vaš vrt će biti najljepši na jesen: Stručnjaci otkrivaju trikove koje treba da iskoristite

Stručnjaci savjetuju koje korake treba preduzeti već sada da bi vaš vrt na jesen bio pun boja i života. Otkrijte trikove za sadnju biljaka i pripremu vrta za hladnije dane.

Stručnjaci ističu da je sada pravi trenutak za pripremu vrta za jesenju sezonu. Lusi Bredli, stručnjak za hortikulturu, objašnjava šta bi trebalo uraditi ovog vikenda kako biste svoj vrt osvježili i pripremili za predstojeće hladnije dane.

"Preporučujem da već sada započnete sa pripremom i sadnjom jesenjih i zimskih biljaka u viseće saksije. One će unijeti prelijepe boje u vaš vrt na jesen", savjetuje Bredli i dodaje da je važno birati biljke koje su otporne na niže temperature i pogodne za manje prostore.

Preporuke vrtlara za raskošan jesenji vrt

Za viseće saksije idealne su minijaturne sorte otpornih hrizantema jer se mogu naći u različitim bojama. Odličan izbor je i divlja ciklama – otporna biljka koja svojim zdravim zelenim listovima, tankim stabljikama i upečatljivim bijelim, ružičastim i crvenim cvjetovima unosi dodatnu živost u prostor.

Među biljkama koje preporučuje su i jaglaci, robusne i kompaktne biljke intenzivnih boja, idealne za male prostore. Tu je i mali zimzelen, koji cvjeta tokom zime i unosi dodatnu boju i teksturu u saksije.

Žena sređuje cveće

Biljke sa dekorativnim lišćem

Bredli savjetuje i sadnju biljaka sa zanimljivim lišćem, jer dodaju kontrast i teksturu vrtu:

bršljan

cinerarija

heuchera

ukrasni kupus

ukrasne trave

Šta još treba uraditi u vrtu ovog mjeseca

Iskusni vrtlari preporučuju i:

redovno skupljanje sjemena,

uklanjanje uvelih cvetova,

rezidbu biljaka prije kraja ljeta kako bi vrt ostao uredan i zdrav.

Bašta

Priprema za proljeće

Vrtlari savjetuju da već sada razmišljate i o sljedećoj sezoni. U narednim nedjeljama preporučuje se sadnja proljećnih lukovica, poput narcisa i ljubičica, bilo u saksije ili u baštenske gredice. Takođe, možete posaditi otpornije jednogodišnje biljke i klasične proljećnice, među kojima su maćuhice i potočnice.

