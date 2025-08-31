5 biljaka za koje se od pamtivijeka govori da su najbolje za kuću: Donose mir, sreću pa čak i novac

Ove biljke nisu samo dekoracija, već i mnogo više od toga. Unesite ih u svoj prostor i uživajte u blagodatima prirode. Izaberite onu koja vas najviše privlači.

Izvor: G-Stock Studio/Shutterstock

Biljke u domu nisu samo ukras – one unose mir, privlače pozitivnu energiju i stvaraju osjećaj sklada u prostoru. Dok neke donose opuštanje i bolji san, druge prema vjerovanjima prizivaju ljubav, sreću ili čak novac. Ako razmišljate koju biljku da unesete u svoj enterijer, ovih pet su pravi izbor za svaki dom.

Ove biljke uklopiće se u svaki prostor, za jednu se vjeruje i da privlači novac, pa vi birajte.

Bosiljak

Osim što je savršen dodatak jelima, bosiljak miriše divno i osvježava prostor. Tradicionalno se smatra da tjera zle duhove i negativnu energiju, posebno ako zapalite njegovu grančicu. Višenamjenska je biljka koju vrijedi imati u domu.

Bosiljak

Izvor: Shutterstock

Ruzmarin

Ruzmarin je poznat kao biljka koja donosi dobar početak, privlači ljubav i budi strast. Osim što podstiče dobro raspoloženje, lako se gaji ruzmarin u saksiji i ima prijatan miris i dekorativnu stabljiku.

Ruzmarin

Izvor: Shutterstock

Lavanda

Lavanda je jedna od najljepših i najmirisnijih biljaka. Smiruje, pomaže kod nesanice, nervoze i depresije. Možete je držati unutra tokom zime, a ljeti iznijeti napolje – lako se širi i može se saditi i u bašti.

Lavanda

Izvor: Shutterstock

Krasula

Prema feng šuiju, krasula ili drvo novca je biljka koja se smatra simbolom bogatstva i finansijskog uspjeha. Njeno mesnato lišće podsjeća na novčiće i vrlo je dekorativna, ali rijetko ko ima priliku da vidi kako krasula cvjeta. Kada se na drvetu novca pojavi cvijet, vjeruje se da to donosi bogatstvo i da možete očekivati značajno povećanje prihoda.

Krasula

Izvor: Shutterstock

Sanseverija

Osim što izgleda moderno i odlično se uklapa u svaki enterijer, sanseverija ima još jedan adut – prirodni je prečišćivač vazduha. Naučno je dokazano da upija toksine poput formaldehida, benzena i ugljen-monoksida, pa osim što uljepšava prostor, ona aktivno doprinosi zdravlju cijele porodice.

Sanseverija

Izvor: Shuterstock

(Žena/ Lepa&Srećna)