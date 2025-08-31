logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

5 biljaka za koje se od pamtivijeka govori da su najbolje za kuću: Donose mir, sreću pa čak i novac

5 biljaka za koje se od pamtivijeka govori da su najbolje za kuću: Donose mir, sreću pa čak i novac

0

Ove biljke nisu samo dekoracija, već i mnogo više od toga. Unesite ih u svoj prostor i uživajte u blagodatima prirode. Izaberite onu koja vas najviše privlači.

Najbolje cvijeće za kuću Izvor: G-Stock Studio/Shutterstock

Biljke u domu nisu samo ukras – one unose mir, privlače pozitivnu energiju i stvaraju osjećaj sklada u prostoru. Dok neke donose opuštanje i bolji san, druge prema vjerovanjima prizivaju ljubav, sreću ili čak novac. Ako razmišljate koju biljku da unesete u svoj enterijer, ovih pet su pravi izbor za svaki dom.

Ove biljke uklopiće se u svaki prostor, za jednu se vjeruje i da privlači novac, pa vi birajte.

Bosiljak

Osim što je savršen dodatak jelima, bosiljak miriše divno i osvježava prostor. Tradicionalno se smatra da tjera zle duhove i negativnu energiju, posebno ako zapalite njegovu grančicu. Višenamjenska je biljka koju vrijedi imati u domu.

Bosiljak
Izvor: Shutterstock

Ruzmarin

Ruzmarin je poznat kao biljka koja donosi dobar početak, privlači ljubav i budi strast. Osim što podstiče dobro raspoloženje, lako se gaji ruzmarin u saksiji i ima prijatan miris i dekorativnu stabljiku.

Ruzmarin
Izvor: Shutterstock

Lavanda

Lavanda je jedna od najljepših i najmirisnijih biljaka. Smiruje, pomaže kod nesanice, nervoze i depresije. Možete je držati unutra tokom zime, a ljeti iznijeti napolje – lako se širi i može se saditi i u bašti.

Lavanda
Izvor: Shutterstock

Krasula

Prema feng šuiju, krasula ili drvo novca je biljka koja se smatra simbolom bogatstva i finansijskog uspjeha. Njeno mesnato lišće podsjeća na novčiće i vrlo je dekorativna, ali rijetko ko ima priliku da vidi kako krasula cvjeta. Kada se na drvetu novca pojavi cvijet, vjeruje se da to donosi bogatstvo i da možete očekivati značajno povećanje prihoda.

Krasula
Izvor: Shutterstock

Sanseverija

Osim što izgleda moderno i odlično se uklapa u svaki enterijer, sanseverija ima još jedan adut – prirodni je prečišćivač vazduha. Naučno je dokazano da upija toksine poput formaldehida, benzena i ugljen-monoksida, pa osim što uljepšava prostor, ona aktivno doprinosi zdravlju cijele porodice.

Sanseverija
Izvor: Shuterstock

(Žena/ Lepa&Srećna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljke cvijeće

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA