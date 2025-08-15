Tri znaka da je biljki saksija mala: Presadite je prije nego što počne da vene

Prepoznajte tri jasna znaka da je vaša biljka prerasla saksiju i saznajte kako da je pravilno presjadite za zdrav rast i bujnost.
Bez obzira na to da li ste iskusan ljubitelj biljaka ili tek ulazite u svet kućnog vrtlarstva, jedno je sigurno – pravilan rast i zdravlje sobne biljke u velikoj mjeri zavise od prostora koji joj je na raspolaganju.
Premala saksija može usporiti razvoj, izazvati stres i dugoročno narušiti zdravlje biljke. Stručnjaci ističu tri jasna znaka da je vaša biljka prerasla svoj trenutni dom i da je vrijeme za preseljenje u veću posudu. Ako ih prepoznate na vrijeme, obezbjedićete biljci optimalne uslove za rast i bujnost.
1. Korijeni vire kroz drenažne rupe
Ako iz drenažnih otvora na dnu saksije primjetite korjenje koje izlazi napolje, to je jasan znak da biljka nema više prostora za širenje. U tom slučaju biljka je “root-bound” i treba je presaditi u veći lonac prije nego što dođe do problema poput bolesti ili stagnacije u rastu.
2. Zbijen prsten korijena oko spoljnog ruba
Pažljivo izvadite biljku iz saksije i uklonite nekoliko centimetara zemlje sa korijenove bale. Ako vidite veliki broj belih, gustih korijena koji formiraju čvrst krug oko zemlje, to znači da je biljka prerasla posudu i da joj je potrebna nova, prostranija saksija.
3. Često zalivanje i brzo sušenje zemlje
Ako se zemlja brzo suši i imate utisak da biljku stalno morate zalivati, moguće je da su koreni zauzeli cijeli prostor i da nema dovoljno zemlje koja zadržava vlagu. Ovo često prati i slabiji rast, kao i znaci stresa poput žućenja ili opadanja listova usled gubitka vode.
Premala saksija onemogućava korenju da se širi i pravilno apsorbuje vodu i hranljive materije. To dovodi do usporenog rasta, slabijih listova i veće podložnosti biljne bolesti, štetočinama i gljivicama.
Šta uraditi kada primjetite ove znake?
- Pažljivo izvadite biljku iz postojeće posude.
- Odaberite novu saksiju koja je 2–4 cm šira u prečniku od prethodne (nemojte preterivati sa veličinom).
- Presadite biljku zajedno sa starom korijenovom balom, dodajte svježu zemlju i nežno razrahlite gornji dio korijenove mase kako biste podstakli širenje.
- Dobro zalijte i ostavite biljku da se prilagodi narednih dvije nedelje prije nego što počnete sa intenzivnijim negovanjem ili prihranom.
( 24sata/ Lepa&Srećna)