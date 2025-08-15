Tri znaka da je biljki saksija mala: Presadite je prije nego što počne da vene

Prepoznajte tri jasna znaka da je vaša biljka prerasla saksiju i saznajte kako da je pravilno presjadite za zdrav rast i bujnost.

Izvor: Simol1407/Shutterstock

Bez obzira na to da li ste iskusan ljubitelj biljaka ili tek ulazite u svet kućnog vrtlarstva, jedno je sigurno – pravilan rast i zdravlje sobne biljke u velikoj mjeri zavise od prostora koji joj je na raspolaganju.

Premala saksija može usporiti razvoj, izazvati stres i dugoročno narušiti zdravlje biljke. Stručnjaci ističu tri jasna znaka da je vaša biljka prerasla svoj trenutni dom i da je vrijeme za preseljenje u veću posudu. Ako ih prepoznate na vrijeme, obezbjedićete biljci optimalne uslove za rast i bujnost.

1. Korijeni vire kroz drenažne rupe

Ako iz drenažnih otvora na dnu saksije primjetite korjenje koje izlazi napolje, to je jasan znak da biljka nema više prostora za širenje. U tom slučaju biljka je “root-bound” i treba je presaditi u veći lonac prije nego što dođe do problema poput bolesti ili stagnacije u rastu.

2. Zbijen prsten korijena oko spoljnog ruba

Pažljivo izvadite biljku iz saksije i uklonite nekoliko centimetara zemlje sa korijenove bale. Ako vidite veliki broj belih, gustih korijena koji formiraju čvrst krug oko zemlje, to znači da je biljka prerasla posudu i da joj je potrebna nova, prostranija saksija.

Proverite korenje biljaka

Izvor: Taras Garkusha/Shutterstock

3. Često zalivanje i brzo sušenje zemlje

Ako se zemlja brzo suši i imate utisak da biljku stalno morate zalivati, moguće je da su koreni zauzeli cijeli prostor i da nema dovoljno zemlje koja zadržava vlagu. Ovo često prati i slabiji rast, kao i znaci stresa poput žućenja ili opadanja listova usled gubitka vode.

Premala saksija onemogućava korenju da se širi i pravilno apsorbuje vodu i hranljive materije. To dovodi do usporenog rasta, slabijih listova i veće podložnosti biljne bolesti, štetočinama i gljivicama.

Šta uraditi kada primjetite ove znake?

Pažljivo izvadite biljku iz postojeće posude.

Odaberite novu saksiju koja je 2–4 cm šira u prečniku od prethodne (nemojte preterivati sa veličinom).

Presadite biljku zajedno sa starom korijenovom balom, dodajte svježu zemlju i nežno razrahlite gornji dio korijenove mase kako biste podstakli širenje.

Dobro zalijte i ostavite biljku da se prilagodi narednih dvije nedelje prije nego što počnete sa intenzivnijim negovanjem ili prihranom.

( 24sata/ Lepa&Srećna)