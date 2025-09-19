Orezivanje hortenzija u septembru: Greška koja može uništiti najljepše cvjetove za cijelo naredno ljeto

Orezivanje hortenzija u septembru može uništiti pupoljke za narednu sezonu cvjetanja. Saznajte kako pravilno njegovati hortenzije i sačuvati najljepše cvjetove za cijelo ljeto.

Izvor: Svetlana Zhukova/Shutterstock

Jesen je period kada mnogi vrtlari kreću sa završnim pripremama vrta za zimu, ali stručnjaci upozoravaju: iako mnoge biljke u ovom periodu zahtevaju orezivanje, hortenzije u septembru je najbolje ne dirati.

Stari ili novi cvijet – u tome je razlika

Ključna stvar kod hortenzija je znati da li cvjetaju na prošlogodišnjim (starim) ili ovogodišnjim (novim) izbojcima.

Ako biljka formira pupoljke već krajem ljeta i početkom jeseni, što je slučaj sa Hydrangea macrophylla (krupnolisna hortenzija) i Hydrangea quercifolia (hrastolisna hortenzija), orezivanje u septembru znači uklanjanje svih cvjetova za narednu godinu.

Kod vrsta poput Hydrangea paniculata (metličasta hortenzija) ili Hydrangea arborescens (glatka hortenzija), pupoljci se razvijaju tek u proljeće, pa je jesenja rezidba manje rizična. Ipak, stručnjaci napominju da hortenzije u pravilu ne trebaju ozbiljnije orezivanje u jesen, bez obzira na vrstu.

Šta se dešava ako ih ne orežete?

Odgovor je jednostavan – ako preskočite orezivanje, neće se desiti ništa loše. Naprotiv, hortenzije će vam zahvaliti obilnijim cvetanjem. Cvjetna glavica s vremenom će se osušiti i tokom zime otpasti sama od sebe. U područjima sa jakim snegom može biti korisno odrezati samo ocvale cvjetove kako bi se sprečilo lomljenje grana pod težinom snijega.

"Ako niste sigurni koju vrstu hortenzije imate, najbolje je da je uopšte ne orezujete u jesen", savjetuje hortikulturna stručnjakinja Natalie Carmolli. Dovoljno je u proljeće ukloniti suve i oštećene grane, kao i eventualno ocvale cvjetove. Na taj način biljci se osigurava zdrav rast i bogato cvetanje bez rizika da uklonite pupoljke.

Hortenzija

Izvor: Shutterstock

Kada i kako orezivati

Hortenzije koje cvjetaju na novom drvetu – rezidba se obavlja krajem zime ili u rano proljeće, prije nego što počnu da niču novi listovi. Tada se može skratiti otprilike trećina svake stabljike.

– rezidba se obavlja krajem zime ili u rano proljeće, prije nego što počnu da niču novi listovi. Tada se može skratiti otprilike trećina svake stabljike. Hortenzije koje cvjetaju na starom drvetu – rezidba se radi tek nakon cvetanja, u kasno ljeto.

Opšte pravilo je: najbolje je hortenziju ostaviti da raste prirodno, a orezivanje svesti na uklanjanje suhih i oštećenih grana. Tako ćete imati zdravu biljku i impresivan cvijet koji svake godine krasi vrtove i balkone.

Hortenzija

Izvor: Shutterstock

Nega hortenzija u septembru

Čak i ako ih ne orezujete, hortenzijama u septembru ipak treba posvetiti pažnju:

Zalivanje – hortenzije i u septembru zahtevaju dosta vlage jer formiraju pupoljke za narednu godinu. Ako je jesen suva, nastavite redovno zalivanje.

Prihrana – krajem ljeta preporučuje se blago đubrivo sa manje azota, a više fosfora i kalijuma, što jača korijen i pomaže biljci da se pripremi za zimu.

Zaštita od hladnoće – u područjima sa jačim mrazom hortenzije je dobro prekriti slojem malča, lišća ili grančica crnogorice kako bi se zaštitio korijen.

Održavanje urednog izgleda – osušene cvjetne glavice možete ostaviti na grmu jer daju poseban zimski ugođaj, ali ako prijeti sneg koji bi mogao polomiti grane, pažljivo ih uklonite.